人氣BL男星NuNew喜劇魂被開發 前輩虧像「披著兔皮的狼」
泰國喜劇力作《泰殺歌后戰》將於農曆春節上映，電影邀來以BL劇《甜心派》紅遍亞洲的人氣泰星NuNew參演，日前導演與演員們也抽空為台灣觀眾錄製打招呼影片。身為公認「全能才子」的NuNew，這次特別接受前輩們的搞笑特訓，沒想到卻意外開啟「喜劇魂」，還被劇組形容是「披著兔皮的狼」！
年僅24歲的NuNew擁有中泰血統，2022年以BL劇《甜心派》展現細膩演技，與李海海（Zee）組成的「海景CP」紅遍全亞洲，在台灣享有高人氣。除了清秀可愛的長相，NuNew更是泰國演藝圈罕見的「全能才子」，身為泰國農業大學中文系高材生，不僅演戲、唱歌、跳舞樣樣精通，還能說一口流利中文，更以清澈且極具辨識度的嗓音征服無數粉絲。
NuNew在《泰殺歌后戰》中與泰國笑匠Pingpong、網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演成員「考特」。為了詮釋角色具備「震碎飛機窗戶」的超強爆發力，他不僅要挑戰潮流舞風，更要接受前所未見的「花式尖叫特訓」。NuNew透露：「片中我常因為煩躁、傷心、恐懼而尖叫，為此我們設計了許多不同層次、代表不同情緒的尖叫聲，叫到後來聲音真的都啞了，但演得很過癮！」
有趣的是，即便排練過程艱辛，NuNew依然展現了過人的天才實力。同組演員一致公認他是「A級模範生」，當大家排練5小時還記不住舞步時，NuNew僅花10分鐘就完美吸收，甚至在每天高強度排練7小時、地板全濕的情況下，讓Pingpong忍不住吐槽：「我的汗多到全身濕透，只有NuNew竟然看不太到汗水，簡直天生麗質！」
有趣的是，原本形象清純的NuNew，在片場與Pingpong、Ninew兩位搞笑前輩混在一起後，竟被開發出深藏不露的喜劇魂。NuNew坦言，剛進組時跟不上前輩們的節奏，但在他們的「特訓」下，現在學會了各種稀奇古怪的表情，甚至能模仿《The Face名模生死鬥》走秀。
導演開玩笑形容，他就像一隻掉進蛇洞裡的小白兔，但卻是隻「伶牙俐齒」的兔子，劇組紛紛虧NuNew是「披著兔皮的狼」。NuNew則幽默回應：「跟這群人相處久了，我已經吸收了他們的精華，再也不是純潔的小白兔了！」
本片劇情講述昔日紅極一時的傳奇天后布萊芬（查奎琳門恩 飾）為愛在事業巔峰急流勇退，淡出樂壇七年，卻慘遭男友詐騙，愛情與事業一夕歸零。為奪回掌聲與財富，她賭上一切準備華麗復出，不僅聯手三位Z世代超人氣「咧魔天團」，更邀來國際巨星艾力斯金（哈里特布阿約伊 飾）重磅助陣。本以為是夢幻聯演，未料記者會現場徹底失控，演變成一場大型鎂光燈混戰！《泰殺歌后戰》將於2月13日上映。
延伸閱讀
Lulu與陳漢典1/25台北大婚！曬大合照感謝「最用心的人」
陳漢典、Lulu婚宴倒數！甜蜜誓言提前曝光 告白：一起完整彼此的生命
Lulu曝曾莞婷「拒絕絲襪套頭」卻扮喪屍 楊銘威吐槽：差別在哪
其他人也在看
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 52
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 7
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳
演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。優活健康網 ・ 11 小時前 ・ 2
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 1 天前 ・ 24
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 22
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 12
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 12
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來
傳奇女星「5癌纏身33年」辭世！《還珠格格》容嬤嬤痛哭：還沒等我來EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
侯彥西認愛小4歲女友！穩交3年「不婚不生」…背後原因全說了
導演葉天倫今（21）日率藝人侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席《大愛街二巷》記者會，侯彥西受訪大方承認目前有穩定交往對象，女友是小他4歲的圈外人，兩人已交往3年，也罕見曝光感情觀，坦言自己目前沒有結婚生子的打算，直呼：「我自己就是一個小孩。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言