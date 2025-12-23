人氣Buffet出包！鮭魚檢出李斯特菌 台南這間生魚片鮮度不佳

生活中心／賴俊佑報導

今年8月島語鮭魚生魚片檢出李斯特菌陽性。(圖／漢來集團提供)

喜歡吃飯店Buffet的民眾注意了！行政院消費者保護處今(23)日公布今年8月針對18家飯店自助餐廳生魚片檢測結果，有2間人氣Buffet不合格，台北漢來大飯店「島語自助餐廳」 生魚片被驗出李斯特菌，台南老字號台糖長榮酒店內的「吃遍天下自助餐廳」的鮪魚則被檢出食材鮮度不佳，經食藥署和衛生局要求限期改善，再次複檢已符合規定。

人氣Buffet出包！鮭魚檢出李斯特菌陽性

消保處今年8月會同六都衛生局18件生魚片，針對沙門氏桿菌、腸炎弧菌、單核球增多性李斯特菌以及揮發性鹽基態氮（鮮度指標）進行檢測，結果發現，台北漢來大飯店「島語自助餐廳」供應的現流鮭魚菲力，檢出李斯特菌陽性，不符食品中微生物衛生標準。

台南台糖長榮酒店「吃遍天下自助餐廳」供應的鮪魚檢出「揮發性鹽基態氮」 17.1 mg/100 g（生鮮即食 水產品限量 15 mg/100 g），不符食品中污染物質及毒素衛生標準。

針對本次稽查不合格，食藥署已請地方衛生機關依法查處，地方衛生機關亦命餐廳限期改正，經複查後再次抽驗生魚片，未檢出「單核球增多性李斯特菌」，「揮發性鹽基態氮」亦符合限量規定。

經衛生局要求限期改善，再次複檢已合格。(圖／漢來集團提供)

消保處請食藥署研議年度專案查核擴大抽檢場所

消保處表示，生魚片為飯店自助餐廳常見料理品項，廣受消費者青睞，惟生魚片屬於生鮮即食水產品，若在處理或保存過程中未能符合食品衛生相關規定，或原料來源不明，恐有鮮度不佳或沾染病原菌之風險，食用可能危害消費者健康

消保處表示，針對本次查核所發現的缺失，已請食藥署洽請食品有關公（協）會及衛生局持續對餐廳業者加強宣導，生魚片的品質應符合「食品中微生物衛生標準」及「食品中污染物質及毒素衛生標準」等規定；另請食藥署研議辦理年度專案查核擴大抽檢場所，以維護消費者健康。

