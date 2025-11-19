人氣ETF出列！半導體、科技、高息、市值型、主動式 快速掌握名單
下半年以來截至10月止，台股ETF定期定額買氣暢旺，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長，其中，有10檔高人氣台股ETF，10月出現每月扣款人數、筆數均較去年底呈「雙成長」態勢，
根據投信投顧公會網站ETF專區資料顯示，今年以來截至10月止，每月扣款戶數增加21萬6763人，成長12.94%；扣款筆數方面，整體國內股票ETF新增18萬752人，增幅6.2%；金額方面，全體國內股票型ETF從今年以來到10月止，每月扣款金額拉高至17.1億元，金額成長14.36%，顯示台股ETF定期定額三數(戶數、人數、金額數)三升。
值得注意的是，今年來ETF定投族，主要鎖定投資類型，仍以市值型、高股息及科技型佔最多，尤其是市值型，以老牌國民ETF：元大0050獨佔鰲頭，每月扣款人數及筆數成長最多；非市值型方面，產業型以新光00904冒出頭，為今年以來半導體ETF中，唯一人數、筆數均較去年底同步成長進榜的定投ETF新兵。
至於高股息則有群益00919、及科技型的富邦0052，都同樣名列今年台股ETF定投族的最愛。
專家表示，國內股票ETF種類多元，投資人如果想追求長期資本利得成長潛力，以市值型、科技型甚至半導體產業型，最能直接受惠人工智慧驅動的創新科技浪潮，尤其2026年高科技七雄，將繼續憑藉強大核心業務與持續再投資AI資本支出，將有望為未來幾年成長再添動能，鎖定台股相關ETF作中長期或定期定額布局，是追求未來AI黃金成長紅利的標準配置。
新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯指出，今年以來，台股ETF呈主被動兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少鎖定AI、半導體成長股的被動台股ETF也強出頭，股價表現令市場驚豔，尤其是台股半導體產業，將迎向史上最大規模的全球AI基礎建設潮，預計AI基建商機，將持續帶動AI運算、半導體先進製程族群、AI記憶體、先進封裝產業板塊，以及AI資料中心週邊相關供應鏈商機全面噴發，業績百花齊放，未來成長潛力值得期待。
新光臺灣半導體30 (00904) ETF投資團隊預估，美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，擴及企業及相關商機日益擴大，未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓電子龍頭企業未來更具AI產業結構性成長優勢，並在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線繼續領漲出頭。
同樣屬高人氣ETF的，還包括主動統一台股增長ETF（00981A），基金規模截至11月17日，已達307.56億元，是全市場規模最大的主動式ETF；另一檔主動統一全球創新ETF（00988A）成立規模62億元，奪下主動式海外股票型ETF第1名，最新規模已增至82.92億元。
兩檔合計，統一投信旗下的主動式ETF，規模達390.48億元，市占率41.94%，為主動式ETF發行公司冠軍。
主動統一全球創新ETF（00988A）基金經理人陳意婷表示，聯準會已宣佈結束縮表，雖然年底降息機率下降，但以趨勢來說目前仍處於降息循環。而美國政府重新開放後，財政部於短期內釋放數千億美元進入市場，有利股市。產業方面，美國5大雲端服務商財報顯示，除了因應AI與雲端運算需求加速而上修資本開支，AI變現速度也加快且應用範圍變廣，可能透過多方管道以快速增加算力，有望持續帶動相關類股營運。
