人流少、租金漲…舊金山Ikea美食廣場 首批加盟餐廳退出

Saluhall結束與英國第三方管理公司KerbFood合作、改由母公司Ingka直接接管。自2024年4月開幕以來，這座多層美食空間始終難以維持穩定人流。（記者王子涵／攝影）

全球家具連鎖企業Ikea位於舊金山市中心的門店，其位於一層的美食廣場Saluhall陷入困境：首批加盟的餐飲企業之一、純素波多黎各餐廳Casa Borinqueña將於明年1月1日正式退出。菲式融合料理品牌Izzy and Wooks將接手二樓空置攤位。

Casa Borinqueña業主表示，她無法與Saluhall新管理方、Ikea母公司Ingka就新租約達成一致。Saluhall發言人則指出，Izzy and Wooks的開業日期尚未確定。

一系列變動發生在Saluhall結束與英國第三方管理公司KerbFood合作、改由母公司Ingka直接接管之際。自2024年4月開幕以來，這座多層美食空間始終難以維持穩定人流。原以純素料理為主的定位，也因攤商更替與營運方向調整，逐步擴大成更多樣化的餐飲組合，包括引進頗受歡迎的漢堡品牌Smish Smash。

餐廳業主表示，管理權轉移後，她無法負擔Ingka提出的租金結構。「原管理方的離開讓我很難過，」她說，「在舊金山市場街做生意本來就很辛苦，要想方設法把客人帶進門就實屬不易，而Ingka還要再提高租金。」

據記者觀察，盡管市中心人流量比較疫情前已經大幅度回暖，但回溯人流多數流向其他街區，如聯合廣場商區、渡輪大廈、以及全新開發的米慎灣等，曾經喧鬧的市場街被落下。一部分歸因於臨街的、曾經舊金山最大的百貨中心Westfield商場被商家遺棄，如今面臨重組；另外市場街鮮有新餐廳、商家入駐、街會活動也較少，客流被引入其他社區。

餐廳業主指出，Ingka不僅調漲基本租金，還希望提高從營收中抽取的比例。「我們已經快撐不下去，他們也不願意與我們協商」，她說，「我對這個結果非常不滿。」

Saluhall方面尚未回覆置評請求。

即將進駐的Izzy and Wooks主打塔馬林辣味雞肉三明治、芋頭餅乾奶昔等菲式美式融合餐點。該品牌曾在渡輪大樓與Stonestown農夫市集快閃，也曾於SF Centre Mall經營。

