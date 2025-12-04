《人浮於愛》曝邵雨薇黑暗童年！17歲少女現身對質：卡在那一年太久了

《人浮於愛》大結局35歲的邵雨薇（右）與17歲的自己對話。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》將迎來大結局，周曉琪（邵雨薇 飾）長期壓抑的噩夢全面揭曉，她曾自述自己遭到性侵的經歷是否為真，還是博取同情，劇情更安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，那場「與過去的對話」更引鼻酸。

聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」

大結局揭曉邵雨薇幼年長期壓抑的噩夢。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

宋芸樺劇中和「富二代」范少勳上演甜蜜戀愛，不過竟然慘遭綁架，遇劫歸來點頭嫁給人，然而下一秒他被林映唯主動告白吻上，這段感情到底走向如何，宋芸樺偷偷透露，「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」

宋芸樺再披婚紗，願意為愛勇敢。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

該劇即將大結局，宋芸樺感慨：「《人浮於愛》是陪伴我從30歲女孩跨到女人的一段旅程。從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發。也希望這部劇能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」《人浮於愛》每周六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo全集上架線上看。

《人浮於愛》范少勳（左）與林映唯接吻。（公視、台灣大哥大MyVideo提供）

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不。性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595／性騷擾專線04-2223-9595

