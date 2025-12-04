《人浮於愛》最美細節：IVI 輕奢飾品點綴邵雨薇、宋芸樺的角色氣場

（生活中心／綜合報導）以美國原創設計搭配台灣精工著稱的輕奢珠寶品牌 IVI，近期因多款飾品出現在偶像劇《人浮於愛》中而備受關注。劇中由邵雨薇、宋芸樺、簡嫚書等配戴的耳環、項鍊等飾品，在鏡頭裡呈現細膩、堅韌又富層次的女性魅力，也讓「明星同款」迅速成為話題。

圖／IVI JEWELRY輕珠寶飾品提供。

《人浮於愛》改編自侯文詠小說，圍繞兩段情感糾結，探討「選擇」與自我追尋。劇組在造型上特別選用 IVI，使角色在情緒轉折或關鍵場景中更具層次，也突顯劇中女性角色堅韌又細膩的內在力量。

圖／IVI 飾品品牌負責人陳明秀。（IVI JEWELRY輕珠寶飾品提供）

IVI 飾品品牌負責人陳明秀（Lilian Chen）表示：「 IVI 想做的不是距離遙遠的珠寶，而是能陪伴女性的日常精品。」她相信，飾品應能在生活中自然展現氣質，並讓女性在重要時刻擁有被支持的力量。她也進一步說明：「 IVI 的理念，是讓飾品成為女性自信的延伸。我們希望每位女性都能在自己的故事裡，自在發光。」

圖／IVI 以美國原創設計結合台灣精工工藝打造輕奢珠寶，作品展現細膩質感與歐美線條美學，深受時尚造型師及消費者喜愛。（IVI JEWELRY輕珠寶飾品提供）

IVI 品牌起源於2002年美國西岸，由美國時尚設計師與台灣精工藝師傅合作，打造出一系列輕珠寶奢華飾品，包括戒指、耳環、項鍊、手環、胸針與珠寶盒等。品牌以細膩工法深受歐美大廠青睞，並成為獨家合作夥伴長達20年，也因此具備替國際大品牌進行延伸設計的完整能力，累積出精品級的設計與工藝標準。這段跨國歷程讓 IVI 在亞洲市場更具競爭力，既保有精品規格，又能貼近日常，陪伴女性度過生活裡的大小場景。

IVI 不只講究細節，更持續關注全球時尚趨勢。無論是金屬線條勾勒、層次堆疊鏈節，或是細鑽排工處理，都能在 IVI 的作品中看到「精品規格」的痕跡，也因此深受造型師與時尚工作者青睞。

陳明秀分享：「好的飾品，是一種『我愛我自己』的提醒。」如同品牌名稱IVI源自 I loVe I（myself），象徵女性的 Independence（獨立）、Value（價值）與Intelligence（智慧）。IVI 期待透過輕珠寶與歐美風格配飾，陪伴女性在日常生活中展現自信，也擁有忠於自己的勇氣。

