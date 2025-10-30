《人浮於愛》邵雨薇誘惑楊祐寧！馬路上「一發不可收拾」車震內幕曝光
影集《人浮於愛》本週六將開播第三、四集數，劇中邵雨薇與楊祐寧將上演激情車震戲，兩人不約而同表示這場戲堪稱全劇最難拍攝的場景，兩人的好表現也獲得導演徐輔軍的大力稱讚！
邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。
兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦言這兩個角色的感情戲非常難處理，在一起之前不能有過多的表演，但又要可以看到兩人之間那種靈魂溝通的氛圍，都要靠他們眼神交流的來詮釋，大讚兩人表現得相當好。
提到車震戲，前面先有一段楊祐寧開車出門散心，邵雨薇發現後也開車跟上去的曖昧跟蹤戲，徐輔軍形容這場景也代表著兩人之間的那種性吸引力，他表示：「光是那晚上的戲我們就拍了四次，分四個地方拍攝；在黑夜中，兩台車在山裡跟來跟去，是很浪漫、很有情調的畫面。」
因為有前面所堆砌的曖昧情緒，所以當車震戲發生時，角色之間的火花也隨之爆發，徐輔軍表示：「所以我們的車震是選在山上的大馬路邊，照理說應該要選在隱秘性高的地方，但這兩個人的情感就是如此一發不可收拾，對彼此都相當迷戀。」
邵雨薇與楊祐寧兩人日前受訪時，也不約而同表示在車上拍攝的戲其實是最難的，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。邵雨薇表示除了拍攝細節經過了許多著墨以外，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，也相當具有挑戰性，她笑說：「要抓角度很難度以外，脖子也會偏酸啦。」
楊祐寧則補充說道：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍的好看、又要動作協調 ，然後一同時間又要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體的執行上的難度就會就會比較高。」
《人浮於愛》本週劇情發展還有宋芸樺所飾演的潘心彤，要想辦法支付母親的鉅額化療醫藥費而感到身心俱疲，甚至在走投無路之際，向當初出軌的前男友討債卻未果、反遭羞辱，剛好被范少勳所飾演的富二代辛毅夫撞見，便向她提出一項「高難度任務」，以「女友身分」陪他參加母親生日宴，酬勞十萬元。
兩人在相處的過程中，關係逐漸曖昧升溫，但宋芸樺卻在此時聽聞對方過往的短命情史而開始感到卻步……；這兩段錯綜的情感究竟會如何發展。
