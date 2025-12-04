《人浮於愛》邵雨薇黑暗童年曝光 宋芸樺再披婚紗

記者王丹荷／綜合報導

愛情影集《人浮於愛》將迎來大結局，邵雨薇飾演的「周曉琪」幼年長期壓抑的噩夢全面揭曉，為何有個小女孩抱著嬰兒、她曾自述遭到性侵的經歷是否只是博取同情？潘心彤（宋芸樺 飾）慘遭綁架，本週預告中卻將再披婚紗，點頭嫁給辛毅夫（范少勳 飾），然而下一秒辛毅夫接吻對象竟不是未婚妻，而是林映唯主動告白吻上！

對劇情安排劇中35歲的曉琪與17歲的自己面對面，「與過去的對話」引人鼻酸。聊到這段安排，邵雨薇說：「曉琪在17歲後，她的情感就再也沒有長大。她一直卡在那一年，不懂怎麼愛，也不知如何被愛。」她談到這場戲的意義：「面對過去的傷口、放下疲憊和委屈，才能繼續往前走，不然將影響人生做抉擇與自信心。」

面對心彤與毅夫的愛情旅程會走向何方，宋芸樺只能偷偷透露，「有時候理想的愛情，未必真的是生命當下所能承接或走向的道路。只有真正走過、愛過、失望過，才能更看清自己在愛裡究竟渴望什麼、需要什麼。」范少勳也呼應：「《人浮於愛》從頭到尾對辛毅夫都是一場『面對』的課題。」

即將大結局，宋芸樺表示這部戲是陪伴她從30歲女孩跨到女人的一段旅程，「從迷失、受傷，到重新找回自己的力量，它給了我很多共鳴與啟發，也希望能陪大家一起重新找回對愛的希望與勇氣。」范少勳也分享：「謝謝觀眾的支持，希望劇裡每個角色都能帶給大家不同感受。拜託一定要看到最後，也許結局會讓你更理解什麼叫『愛的模樣』。」