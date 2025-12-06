一人減脂餐／冬天必喝！低卡「雞絲酸辣湯」一碗熱呼呼喝到飽
冷天最適合來一碗熱騰騰的雞絲酸辣湯。這道湯頭清爽、有飽足感，酸辣開胃，做法簡單，不論忙碌日或想吃清爽料理時都很適合。
▎食材準備（2人份或2餐）
牛番茄2顆、金針菇1包、雞胸肉1塊、黑木耳3朵、胡蘿蔔半根、蒜末1小匙、火腿絲適量
調味料：白胡椒粉1小匙、醋2大匙、鹽少許、水澱粉適量（太白粉+水）
▎4步驟完成
炒湯底：番茄切塊，與蒜末、少許鹽下鍋炒香，再加入清水煮滾。
加入配料：放入金針菇、木耳絲、胡蘿蔔絲、火腿絲，煮至食材變軟。
調味勾芡：倒入打散的蛋液，加白胡椒粉、醋調味，最後以水澱粉勾芡，讓湯頭更濃稠。
放入雞絲：將煮好的雞胸肉撕成絲，放回鍋中稍微煮一下即可。
▎雞絲不乾柴的小技巧
雞胸肉先用鹽水浸泡約30分鐘去腥。
冷水下鍋，加入米酒、薑片，水滾後關火，加蓋悶約20分鐘。
取出後沖冷水降溫，再撕成細絲，口感會更嫩。
▎這道湯的特色
低卡高蛋白：雞胸肉提供飽足感，不易負擔。
食材多元：番茄、胡蘿蔔、金針菇、木耳搭配起來，營養均衡。
暖身開胃：酸辣風味在冷天特別順口。
▎小提醒
想更辣可加些辣椒醬或新鮮辣椒。
勾芡時邊倒邊攪拌較不易結塊。
一次多煮一點，隔天加熱風味更濃。
