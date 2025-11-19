一人減脂餐／滑嫩入味「肉片嫩豆腐」高鉀不怕胖，冬天吃暖呼呼、超有飽足感

台北市 / 綜合報導 隨著天氣轉涼，除了火鍋外，也有不少人會選擇吃壽喜燒，但您知道嗎，壽喜燒有分為關東和關西兩派做法，一般較常見的是關東壽喜燒，先倒醬汁，再涮肉還有其他青菜，類似火鍋吃法。而關西壽喜燒則是先抹牛油，將肉片煎烤到七、八分熟後，再到湯汁和蔬菜，兩種吃法都各自有饕客支持。 先輕抹一層牛油，撒上日本知名三溫糖，在鍋中拌炒，出現焦糖香後，再放入超大片和牛，最後淋上醬汁，顧客可以沾蛋液，或是搭配海膽食用，讓口感更加豐富，壽喜燒業者建智說：「三溫糖下去的話，我們讓它呈現出一個焦糖感，那肉下去的話，它會跟糖的部分產生出一個梅納反應，那它會讓肉的部分會更香，然後也可以讓他吃得到，和牛最好吃的味道。」但您知道嗎，這其實是關西風的壽喜燒，日本壽喜燒，主要分為關東派和關西派，關西風壽喜燒作法，會先下肉️，再倒入砂糖醬汁調味，接著再煮蔬菜，口味較清爽，強調牛肉原味，而關東風則是先倒醬汁，放入蔬菜肉片一同燉煮，湯汁濃稠，口味較濃厚。連鎖壽喜燒督導羅忠傑說：「關東目前的煮法，是因為它那個湯頭本身都調製好的，那加上我們煮單人的蔬菜，加上我們鮮甜的肉下去煮完以後，它的差異是讓那個湯頭更甜美，可能對台灣人來說，關東的吃法會比較簡單，比較方便。」隨著台灣人對壽喜燒的喜愛攀升，越來越多不同風味的壽喜燒，進駐台灣市場，就看消費者喜歡哪一味，民眾說：「我喜歡關西欸，因為它就是比較甜一點，然後配那個蛋液，真的口感就滿滑順。」天氣越涼越受歡迎，不同吃法也讓民眾有更多選擇。 原始連結

