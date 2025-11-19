一人減脂餐／滑嫩入味「肉片嫩豆腐」高鉀不怕胖，冬天吃暖呼呼、超有飽足感
今天要分享一道在減脂期間也能安心吃的「肉片嫩豆腐」。剛起鍋的豆腐滑嫩入味，湯汁鮮美又帶點濃度，高鉀、低卡又高蛋白，飽足感完全不打折，天冷時來上一份特別暖胃。
食材（1人份）
板豆腐1塊、豬肉片80g、青蔥1根
醬汁比例
醬油1湯匙、蠔油1/2湯匙、太白粉1/2湯匙、清水半碗、少許鹽，攪拌均勻後備用。
4步驟快速完成
1.煎肉片：熱鍋加少量油，放入肉片煎至兩面微焦，盛起備用。
2.煎豆腐：豆腐先泡鹽水10分鐘，瀝乾後以小火煎到表面金黃。
3.醬燒入味：倒入調好的醬汁，中小火蓋鍋燜煮2分鐘，讓豆腐吸收湯汁。
4.融合收汁：放回肉片，用湯匙輕推拌開，撒上蔥段，煮至湯汁略微濃稠即可。
為什麼推薦這道菜？
高鉀、適合水腫體質：豆腐與肉類都含鉀，有助於代謝多餘水分。
低卡高蛋白：一份約350大卡，蛋白質充足，飽足感能維持整個下午。
暖心開胃：滑嫩豆腐搭上熱騰騰湯汁，冬天吃特別有滿足感，比起冷沙拉更好入口。
讓口感更好的小撇步
豆腐先泡鹽水，可減少豆腥味，也比較不容易碎。
醬汁中的太白粉能讓湯汁自然收稠，更能包覆食材。
若想再降低熱量，可把豬肉改成雞胸肉或蝦仁。
這道料理做法簡單、15分鐘就能端上桌，不論現煮或帶便當都合適。減脂期間只要挑對食材、搭配均衡，一樣能吃得美味又無負擔。
