一人減脂餐／電鍋就能完成！低脂無負擔的「下飯醃豬肉」
想減脂又懶得開火？營養師推薦一款簡單做法的「電鍋蒸肉片」，只要將醃好的豬肉放進電鍋，與煮飯同時蒸熟，就能快速完成低脂高蛋白的一餐，不必油煎炒，也能吃得飽足又無負擔。
醃肉比例與食材建議
材料
豬里肌肉200克（建議選用脂肪較少部位）
薑絲、蒜末適量
醃料
醬油2小匙（可選薄鹽款）
蠔油1小匙增添風味
地瓜粉1小匙（幫助鎖住肉汁）
花椒油1小匙（提香去腥）
作法
豬肉逆紋切薄片，用刀背稍微拍鬆。
加入所有醃料拌勻，冷藏約20分鐘。
鋪在蒸架上，外鍋加1杯水，電鍋跳起後灑上蔥花即可。
延伸變化
蔬菜鋪底：蒸盤下可墊金針菇或大白菜，吸附肉汁更鮮甜。
口味調整：想吃辣可加剁椒，偏清淡可放枸杞。
帶便當：冷藏可保存3天，重新加熱仍保有肉汁。
營養重點
營養師指出，蒸煮料理比炒菜少約一半油脂，200克豬肉含蛋白質相當於2顆蛋，能維持約4小時飽足感。若搭配半碗糙米飯與一碗青菜，就是一份完整又均衡的減脂餐。
注意事項
避免使用五花肉，脂肪含量高。
醬油不宜過量，以免攝取過多鈉。
蒸盤可先抹少量油，避免沾黏。
營養師建議，控制熱量的同時，仍要確保蛋白質攝取充足，電鍋蒸肉片是一種方便又實用的選擇，特別適合忙碌上班族或想減脂的族群。
