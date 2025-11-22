一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。
這份午餐的搭配包括：
膳食纖維：金針菇、菜心共250g
蛋白質：去皮雞腿肉130g
碳水主食：糙米飯100g
雞腿肉怎麼醃比較入味？
雞肉使用1湯匙醬油、1湯匙米酒與少量澱粉抓勻，靜置約15分鐘。不沾鍋加少量油噴霧或薄油即可，兩面煎至金黃後撒上芝麻或蔥花，風味就能提升不少。
蔬菜怎麼煮更清脆？
蔬菜以「水油煮」方式處理：水滾後加入少量食用油，利用大火快速汆燙，能保持爽脆口感，營養也較不容易流失。
減脂還能吃白飯？
主食不必完全戒掉白飯，只要安排在中午食用即可。早、晚餐可改以蒸地瓜、玉米、南瓜等粗糧替代，增加飽足感，也有助於控制精緻碳水的攝取。若一次蒸較大量，放涼後分裝冷藏可保存約5天，要注意使用乾淨器具避免污染。
減脂三餐怎麼搭？
1. 主食選擇：以粗糧為主，如玉米、地瓜、南瓜等。白飯建議留在中午吃。
2. 蛋白質來源：可在魚蝦、瘦肉、雞蛋、豆製品之間輪替，例如滷牛腱、煎雞胸、白灼蝦等。
3. 蔬菜攝取量：每天建議攝取超過500g蔬菜，如綠花椰、小黃瓜、芹菜等，幫助腸道蠕動更順暢。
減脂的關鍵不在節食，而是「吃對食物、保持清爽烹調」。透過均衡搭配，不僅能維持穩定的減脂效果，也較不容易在恢復飲食後復胖。吃得健康、吃得剛好，是維持體態最持久的方式。
延伸閱讀
一人減脂餐／滑嫩入味「肉片嫩豆腐」高鉀不怕胖，冬天吃暖呼呼、超有飽足感
其他人也在看
「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中招 醫：很多女性根本不知道
子宮脫垂是許多女性隨著年齡增長可能面臨的健康問題，尤其在生產過、長期負重或進入更年期後更容易發生。透過正確的預防方式，可以大幅降低子宮脫垂的風險。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，預防子宮脫垂需要注意的5個重要方法！ 1、正確執行凱格爾運動強化骨盆底肌骨盆底肌肉是支撐子宮、膀胱和直腸的重要結構，透過規律的凱格爾運動可以有效強化這些肌肉群。 2、維持適當體重避免腹部壓力過重或肥胖會對骨盆底肌肉造成長期的壓力負擔，增加子宮脫垂的風險。體重過重時，腹部的重量會持續向下壓迫骨盆腔內的器官和支撐結構，使肌肉和韌帶逐漸鬆弛。 3、改善便秘預防長期用力排便長期便秘導致的用力排便會反覆對骨盆底肌肉造成向下的壓力，是造成子宮脫垂的重要危險因子。要預防便秘應該增加膳食纖維攝取，每天至少攝取25-30克纖維，多吃蔬菜、水果和全穀類食物。 4、避免提重物與長時間站立 工作或生活中無法避免需要提重物，要學習正確的搬運姿勢:彎曲膝蓋蹲下、保持背部挺直、用腿部力量而非腰部力量來提舉物品。盡量避免一次搬運過重的物品，可以分多次搬運或使用輔助工具。長時間站立工作者建議穿著舒適的鞋子，適時休息並抬高雙腳，減輕骨常春月刊 ・ 1 天前
一人減脂餐／「番茄雞蛋油潑麵」吃飽又不罪惡！不用再怕餓到找零食
冬天晚上想來點熱呼呼的麵食，又怕熱量太高？低卡版「番茄雞蛋拌麵」是一個簡單、飽足又不失風味的選擇。整碗約480大卡，份量扎實，吃完不會有罪惡感，也很適合正在控制飲食的人。姊妹淘 ・ 21 小時前
知名網紅產後復胖8公斤 少吃、多動也瘦不下來！靠這樣做成功變瘦了
擁有近20萬粉絲的知名網紅小冰，經常在自己頻道分享瘦身祕訣，甚至曾靠著飲控、運動成功減肥15公斤。只是最近剛生完二寶的她表示，產後復胖8公斤，為了回到原本體重，不敢聚餐、只吃水煮料理，結果過去對她最有健康2.0 ・ 1 天前
小三數學考「1897-392」最接近多少？家長怨：孩子選「1500」怎會錯
嘉義一所國小的三年級數學考題近日引爆討論，一題「1897-392」的估算題讓家長、老師與網友三方熱烈交鋒，貼文更是在網路上掀起一片討論。造咖 ・ 1 天前
TWICE志效一早高雄慢跑！中文喊話準備好了 驚人自律驚呆粉絲
韓國女團TWICE連兩天在高雄世運主場館舉辦首場來台的演唱，昨（22）日才剛結束完第一場，準備迎接今（23）日第二場演唱。沒想到TWICE隊長兼主唱志效今日一早現身高雄輕軌旁慢跑，讓粉絲驚呆直呼：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄。」大讚志效驚人自律與體力。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前
（有影片）／祖孫齊上陣！彰化拉密大賽笑聲滿場 動腦又動手！
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】老小一起動腦、同樂一整天！彰化縣「銀髮換數師─拉密大賽」今（22）日 […]觀傳媒 ・ 1 天前
子瑜撂台語「我很想你們」！曝彩瑛缺席很內疚 TWICE驚喜宣布「3月大巨蛋加場」連唱2天
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導韓國女子天團TWICE今（23）晚在高雄國家體育場舉行《ThisIsFor》演唱會第二場，吸引5.5萬名歌迷前來狂歡。台灣成員周子瑜當...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
暖心暖胃好美味！薑絲鱸魚湯
薑絲鱸魚湯 「薑絲鱸魚湯」多喝魚湯好處多多，天冷來一碗暖心暖胃吧！ 食材 海鱸魚肉, 1大塊 薑絲, 適量 水, 適量 米酒, 少許 鹽及麻油, 少許 料理步驟步驟...iCook愛料理 ・ 6 小時前
不是瑜珈、太極！新研究揭「它」最能治腰痛：4週就見效
現代人普遍有腰痠背痛的困擾。醫師張家銘表示，這不只是老化造成，而是現代生活方式造成久坐、不活動、深層核心肌群幾乎「關機」，坐姿歪斜、再加上壓力、睡不好，整個脊椎支撐系統就開始出問題。而最先出狀況的地方，往往就是下背。最新研究發現，最能改善腰通的運動就是皮拉提斯，而且只要4~12週就見效。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日內瓦會談周日上演：「28點」是俄方的「願望清單」？
美國、烏克蘭、法國、英國和德國等國的高級官員本周日在日內瓦舉行會談，討論華盛頓提出的、旨在結束烏克蘭戰爭的方案草案。該「28點」和平計劃要求烏克蘭割讓土地、接受對其軍力的限制，並放棄加入北約、放棄追究莫斯科的戰爭罪責。德國之聲 ・ 22 小時前
温貞菱首次領跑、賽前飲食曝光超意外？輕盈不挨餓的跑者飲控菜單一次看
温貞菱：跑步是我和自己對話的方式擔任領跑大隊長的温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心。」...styletc ・ 6 小時前
林依晨產後解放「深V透視」！這5人勇奪金馬「紅毯5美」
娛樂中心／于士宸報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆金馬獎主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，影壇大咖眾星雲集來到現場，其中紅毯上的星光更是璀璨奪目，本屆金馬獎星光大道由楊千霈領軍，帶領徐鈞浩、彭千祐共同主持，眾多女星以風格迥異的華麗造型，在紅毯上優雅亮相，成為鎂光燈焦點。特別是「這5位女星」，無論是她們散發出的獨特氣質、大膽的造型選擇，或是其代表性的影視作品，都迅速成為網路熱議話題。這5位備受矚目的紅毯焦點，也已成為本屆公認的「紅毯5美」！民視 ・ 1 天前
新北永和大陳都更單元6開工 估119年底可入住
（中央社記者曹亞沿新北24日電）新北永和大陳公辦都更案號稱全台規模最大、最複雜，單元6今天開工，預計119年底可入住。市長侯友宜說，盼永和大陳能成為新北公辦都更示範案例，翻轉都市風貌超越北市。中央社 ・ 1 小時前
超市女員工低頭補貨傷頸椎 接受人工頸椎間盤置換術重拾健康
宜蘭縣一名在超市工作的50歲陳女士，長時間勞力工作經常腰酸背痛，近期肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查發現頸椎間盤突出，接受微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再，重拾健康生活步調。陳女士長期在超商工作，疑似低頭補貨傷到頸椎，羅東博愛醫院脊椎微創中心醫師黃安平檢查後，查出頸椎的椎自由時報 ・ 1 天前
AAA亞洲明星盛典首度登台 三立都會台獨家完整播出盛典
AAA今年主持陣容同樣備受期待，由IVE成員張員瑛與韓國男神李俊昊共同主持，其中張員瑛已連續多年擔任AAA主持人。主辦單位已公布兩天活動內容：12月6日舉行「2025 Asia Artist Awards」，12月7日則舉辦「ACON 2025」，以連續兩日的不同形式呈現韓流娛樂盛況。本次「AAA」頒獎...CTWANT ・ 4 小時前
味全龍感謝祭 朱育賢出席 (圖)
中華職棒味全龍隊野手朱育賢（前左）23日出席球迷感謝祭，被問起之前有去送機樂天桃猿隊卸任總教練古久保健二，他說，古久保健二話不多，但從眼神就就透露出對每名球員的關心。中央社 ・ 22 小時前
全球10億人憂鬱、焦慮！研究揭「1飲品」就能逆轉：讓人立刻開懷
現代人常感覺憂鬱、焦慮，醫師黃軒表示，世界衛生組織估計，全球近10 億人正被心理健康問題纏著。西班牙研究發現，一些生活習慣能把人「從負面情緒拉出來」。第一為「陽光及綠地」、第二為「遠離負面訊息」、第三為「別再用炸雞壓炸情緒」。此外，有研究發現，水是最便宜的情緒穩定器，因此，莫名心情很差時，只要一杯水就能讓人重啟愉悅的心情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前