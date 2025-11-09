一人減脂餐／高鉀低脂「蘑菇牛肉藜麥飯」，吃飽還能消水腫

想控制體脂又不想吃得太清淡？這道「蘑菇牛肉藜麥飯」就是兼顧美味與營養的好選擇。它熱量可控、食材簡單，連料理新手也能輕鬆上手。

蘑菇與生菜是公認的高鉀食材，有助於平衡體內電解質、促進水分代謝，對容易水腫的人特別友善。搭配低脂牛肉補充蛋白質，再加上富含膳食纖維的藜麥飯，整體營養比例均衡，吃起來清爽無負擔。

食材建議（1人份）

牛肉片150克、生菜1小把、蘑菇5至6朵、藜麥飯100克（可以糙米取代）。

作法

鍋中放少許油，牛肉炒到變色後盛出

蘑菇下鍋煎到出水

放入藜麥飯和牛肉炒勻

加入生菜和少許鹽，炒到斷生即可

營養亮點

高鉀組合：蘑菇、生菜可幫助維持鈉鉀平衡、改善水腫。

低脂蛋白：牛肉提供足夠飽足感，整碗熱量約400大卡。

纖維加分：藜麥飯取代白飯，血糖更穩定、不易餓。

減脂期不必委屈自己，這碗飯鮮香入味、營養完整，是健康飲食的實用範例。

