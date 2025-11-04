一人減脂餐／高鉀又鮮美的「海帶牛肉豆腐湯」

這碗海帶牛肉豆腐湯也太好喝了吧！湯頭清爽不油膩，喝起來毫無負擔～

海帶和豆腐都是補鉀好食材，有助調節代謝、消水腫；再搭配牛肉的優質蛋白質與膳食纖維，營養滿分又有飽足感！

食材：

牛肉、嫩豆腐、海帶、蔥、蒜

牛肉醃料：

牛肉加入醬油、蠔油、太白粉和黑胡椒鹽拌勻，最後淋一點食用油抓勻備用。

作法：

熱鍋加少許油，放入蔥、蒜炒香，再加入海帶略炒。

倒入適量熱水，加入嫩豆腐和一點鹽，燜煮約3分鐘。

放入牛肉片煮熟後，依個人口味加少許味精調味，最後撒上蔥花就完成啦！

