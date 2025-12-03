一人減脂餐／「鹽蔥牛肉」高鉀又多汁！搭配水波蛋清爽無負擔
「鹽蔥牛肉」是一道做法簡單、營養均衡又適合減脂期的料理。以煎到焦香的牛肋條搭配自製鹽蔥醬，再加上蔬菜與水波蛋，口味清爽不油膩，飽足感也相當足。
食材（1人份）
牛肋條150g、綠花椰1把、可生食雞蛋1顆、青蔥2根、蒜末1小匙
鹽蔥醬：蔥花2湯匙、蒜末1小匙、芝麻油1小匙、黑胡椒鹽適量，混合備用。
料理步驟
醃牛肉：牛肋條切成厚片，撒上黑胡椒鹽醃約15分鐘。
處理蔬菜：綠花椰放入可微波容器，加少量常溫水，微波約5分鐘至熟軟。
煮水波蛋：水滾後轉小火，將可生食雞蛋打入鍋中，加蓋悶3至5分鐘撈起。
煎牛肉：熱鍋不加油，牛肋條以大火煎至兩面呈現焦香。
加入醬汁：倒入鹽蔥醬，與牛肉拌煎約1分鐘讓香氣融合。
推薦原因
高鉀、助代謝：牛肉與綠花椰含有豐富鉀離子，有助排出多餘水分。
高蛋白質：牛肋條與雞蛋提供優質蛋白，有利維持肌肉量。
熱量可控：以芝麻油提味，整體油量不高，適合作為減脂餐。
提升口感的小技巧
牛肋條切厚片更能保留肉汁，口感不易乾柴。
水波蛋使用可生食雞蛋，半熟蛋黃與牛肉搭配更滑順。
蔬菜可依喜好改成蘆筍、青江菜等，加熱方式也可自由調整。
這道鹽蔥牛肉能在15分鐘內完成，適合帶便當或在家快速準備。減脂期間也能吃得豐富而不單調，是高蛋白料理的好選擇。
