人潮中不慌亂！中和警推「跑躲戰報」四原則 提升公共場所安全防護

【警政時報 戴昱弘／新北報導】為提升民眾於公共場所之安全意識與自我保護能力，中和警分局犯罪預防團隊於今日，由秀山派出所所長陳正文率隊，前往轄內秀朗橋下，結合「金樹基金會」舉辦之捐血活動，向現場民眾宣導公共場所安全防護觀念，獲得熱烈迴響。

中和秀朗橋下「金樹基金會」捐血活動現場（圖／記者戴昱弘翻攝）

隨著各類大型活動及節慶陸續登場，人潮聚集場所成為不法分子可能覬覦的目標。中和分局特別藉由本次活動，提醒民眾於人多擁擠的公共空間中，應提高警覺、留意周遭環境，以降低遭遇危險的風險。

活動現場，警方以互動問答方式進行宣導，針對「遇到突發危險應向前或向後撤離」、「如何運用隨身背包保護身體重要部位」、「可作為自我防護的隨身物品」等實用議題，向民眾逐一解析正確的應變方式，並以淺顯易懂的方式說明「跑、躲、戰、報警」四大應對原則，協助民眾建立正確的危機處置觀念。

現場民眾參與踴躍，紛紛舉手搶答，答對者還可獲得警方準備的實用宣導小禮物。透過即時互動與實例說明，不僅增進宣導效果，也有效提升民眾對自身安全的重視與警覺。

中和分局長陳宇桓表示，公共場所的安全防護需仰賴全民共同建立正確觀念，保持警覺並具備基本自我保護能力，是確保人身安全的重要關鍵。警方呼籲民眾於日常生活及參與各類活動時，務必留意周遭狀況，如遇緊急或危險情形，請立即撥打報案電話110，警方將迅速到場，全力協助。

