人潮也救不回？新北一家影城閃電停業 網跪求：下一間快接手

美麗新宏匯影城閃電宣布在年底歇業，即日起可辦理退票。（翻攝美麗新影城官網）

2025年新北市影院再掀熄燈潮，美麗新宏匯影城正式於12/22停止服務，成為繼板橋秀泰後的下一個營業據點。這項變動對五股、三重及新莊的民眾衝擊極大，許多人反應這裡假日人潮洶湧，生意看起來明明很好，完全沒預料到美麗新會選擇在宏匯廣場結束營業。

儲值金或團體票日後該如何使用？

美麗新影城透過官方臉書感性公告，因為營運規劃的調整，不得不帶著不捨的心情和大家道別，非常珍惜這些日子與影迷共同創造的電影時光。雖然遺憾，但官方也貼心提醒，影迷手上的儲值金或團體票不必擔心，之後還是可以去美麗新台茂或大直皇家影城使用。

該如何退款？

退款手續方面，民眾可於2025/12/31前，每日11:00–18:00攜票券回原影城櫃台辦理退票，如果真的趕不及在年底前退費，未來仍可聯繫美麗新台茂或大直皇家影城尋求協助處理，線上購票者則將由系統自動退款。

當地居民哀嚎不捨

消息傳開後，討論區充滿了不捨的聲音，「真的是噩耗」「還不錯的影城可惜了」「生意很好欸，我今年來這邊看5部」「宏匯假日超多人，真的不唬爛的超級多人。結果你們美麗影城竟然會做不下去」，也有人感嘆本來還想去那看《阿凡達》。大批網友表示這對當地娛樂需求來說是大損失，紛紛敲碗希望之後有新的影業進駐接手。

更多鏡週刊報導

「關你屁事」新莊影院內觀眾互嗆潑飲料 還有人摔下樓梯！爆口角大亂鬥導火線曝

把眼淚還來！《鬼滅之刃》劇場版播完 樂隊突唱《玩具總動員》全場傻眼

台中2少女看電影突遭鄰座男「拖到大銀幕下猛踹」 父轟影城態度冷血：孩子被打到腦震盪