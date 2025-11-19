人潮回流! 週三北部低溫剩12度 北投泉源公園泡腳池重啟

生活中心／綜合報導

入秋之後，最強一波冷空氣南下，應該不少民眾，一早起床，有感氣溫下降，北投泉源公園的泡腳池，上個月剛重新啟用，已經有不少民眾回流，來泡腳暖身。

揪著朋友一起來泡泡腳，暖暖身，這波東北季風南下之後，全台降溫有感，週三一起床真的冷颼颼，台北市北投泉源公園泡腳池，男女老少都愛來。泉源公園泡腳民眾：「每次來都差不多（泡）一個鐘頭，今天有啦天氣比較冷一點，啊就跑來泡一泡，冬天都會來，一個禮拜大概來4次，因為家住很近，大概可以的話，2至3天就會來，促進血液循環，因為冬天的時候，手腳都比較冰冷，天氣氣溫比較低的時候，來泡就特別有感。」

人潮回流！週三清晨北部低溫剩12度 北投泉源公園泡腳池重啟

北投泉源公園10/29重啟泡腳池（圖／民視新聞）經過一年的整修，調整好泉源水溫，北投泉源公園，趕在冬天前，10月29日重新開放，讓附近民眾共享暖呼呼泡腳池，因為週三清晨，北部低溫在新北石門，只有12.4度，台北平地南港也只有13.6度，台北測站剩下16度，而且，週四清晨也會再冷一波。記者林莉：「天冷泡腳促進血液循環，泉源公園的泡腳池，（上個月）重新開放後，民眾再次回流，成為入冬後每天必備行程，尤其這波冷空氣南下過後，緊接著，又有下一波東北季風要來報到。」

人潮回流！週三清晨北部低溫剩12度 北投泉源公園泡腳池重啟

這波東北季風週五漸回溫，下波冷空氣下週一接力報到（圖／民視新聞）目前台灣上空雲量還是偏多，受到東北季風、以及中層水氣影響，北部、宜蘭迎風面，還是有不定時降雨，但已經趨緩很多，週四北部低溫一樣只有20度上下，中南部低溫24至25度，要到周末溫度才會回升。氣象署預報員賴欣國：「從今天晚上到明天清晨，是這一波冷空氣最強的時候，所以各地溫度都明顯偏低，到了明天白天開始，溫度會有稍微回升，不過其實可以看到，回升的幅度不是太大。」周末兩天，會是回溫的短暫空檔，到了下週一，下一波東北季風來報到，儘管沒有這波強，但入夜之後就會有感，北台灣涼爽，各地早晚秋意濃，保暖工作可得做好。

