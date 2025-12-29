人潮最多、風險最高 高雄跨年防恐演練鎖定捷運站

高雄捷運凱旋站演練，模擬歹徒丟擲煙霧彈，揮刀刺傷民眾。施書瑜攝



因應日前台北捷運發生攻擊事件，高雄市政府全面提升「2026高雄跨年晚會」維安層級，今晚在活動場域舉行突發事件實兵演練，動員近300人模擬捷運站及舞台周邊發生危安狀況時的應變作為。市長陳其邁親自坐鎮指揮，強調跨年夜捷運站人潮疏散與即時應處，是確保活動安全的最重要關鍵。

本次演練模擬跨年活動期間，捷運站內突發攻擊事件，並同步啟動舞台觀賞區及周邊場域的緊急疏散機制。市長陳其邁表示，演習設計捷運站、舞台前方及鄰近百貨公司三個劇本，其中捷運站因人流密集、動線複雜，被列為演練重點，疏散作為、警力部署及追查嫌犯皆須迅速到位。

陳其邁也要求同步模擬演唱會觀賞區無差別攻擊情境，全面檢視救護啟動與人員引導流程，並指示警察局針對演練發現的缺失即時檢討修正，確保跨年夜應變順暢。

演練由陳其邁率副市長林欽榮、李懷仁及秘書長郭添貴督導，副秘書長張家興擔任指揮官，整合市府各局處、高雄捷運公司及夢時代百貨共同參演。

市府規畫「夢時代二期」空地作為緊急疏散與群眾容留區，並設置緊急通道，跨年夜預計動員警、民力共1200餘人。

高市府指出，當晚將運用360度球型攝影機、空拍機及智慧儀表板即時掌握現場情資，場內設置6處醫護站、5處服務台，醫護站及緊急出口皆有醒目指標，呼籲民眾遇突發狀況務必配合指引行動。

