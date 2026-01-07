人潮永遠塞爆！他傻眼石二鍋強在哪？內行人點2大不敗優勢：找不到對手

生活中心／王文承報導

有網友好奇，石二鍋為何能長年屹立不搖，不僅來客數越來越多，分店也持續擴張。（圖／翻攝「石二鍋」粉絲團）

台灣民眾一年四季都愛吃火鍋，其中知名連鎖火鍋品牌「石二鍋」開店多年來，一直是許多人心中的首選，每到用餐時段，店門口總是大排長龍。也有網友好奇，石二鍋為何能長年屹立不搖，不僅來客數越來越多，分店也持續擴張，貼文曝光後，引發網友熱議。

石二鍋塞爆他傻眼強在哪？內行點2大優勢



一名網友在網路論壇《PTT》以「石二鍋吸引人的點是什麼」為題發文表示，他經常在大賣場美食街看到石二鍋，每次經過店門口都人潮滿滿，候位機前更是排了好幾組人。他自己其實沒吃過，但每次想嘗鮮時，看到那麼多人排隊就打退堂鼓，因此好奇石二鍋究竟為何如此受歡迎。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起網友熱議，不少人點出石二鍋初期能站穩腳步的兩大優勢，包括「乾淨、衛生就先贏一大票店家」、「比路邊用粉泡湯的小火鍋好太多」、「同樣價位真的沒有店比得上石二鍋」、「肉是原片肉不是組合肉，直接屌打」、「背後有大集團，品質穩定有保障」。

也有網友從其他面向分析，「不然你說說看，哪個火鍋品牌比較好吃、又比它便宜，給大家評評看」、「沒有收服務費，但服務依然很用心」、「現在一堆連鎖火鍋價格狂漲，反而讓石二鍋顯得相對便宜」。

更多三立新聞網報導

羨慕台灣尾牙！日女揭日本職場文化黑幕：「這2淺規則」比加班更慘

把台人當盤子？好市多會費喊漲！眾人炸鍋衝「這國」申辦：有理由出去玩

洗完澡不再冷吱吱！他裝「1神級家電」後悔沒早買 眾人點頭：偉大發明

比外遇床照更反胃！律師鼻酸揭男帶小三「做1事」：婚姻剩一個人的信仰

