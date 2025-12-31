人潮爆滿 跨年晚會High翻

「二０二六台南好young」跨年晚會，現場湧進三十萬人潮。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

「二０二六台南好young」跨年晚會重磅開鑼，集結台、港、韓、日等多國含金量極高的重量級藝人，三十一日晚間六時開始，展開長達七小時馬拉松接力演唱，高潮迭起，盛況空前，閃耀南台灣，現場人山人海，據市府統計，湧進超過三十萬人次。

偶像鈴木愛理帶來可愛卻又氣氛很嗨表演，韓國新人男團ALL(H)OURS「GIMME GIMME」七美男魅力也無法擋，香港歌手魏浚笙，時而動感，時而抒情的演唱，盪氣迴腸，壓軸嘉賓韓國大勢女團STAYC唱跳實力驚人，藝人們載歌載舞，嗨爆全場。

「二０二六台南好young」跨年晚會，集結重量級藝人，以勁歌熱舞迎接新年。圖為麋先生。（記者林雪娟攝）

國內卡司也不遑多讓，含金量極高，「八三夭」、「麋先生」、「9m88」，大展歌喉，有的抒情、有的搖滾，有的電音、有的搖滾，不同風格音樂，帶來一波波高潮，台南女兒李竺芯以〈巷仔內的台南〉一曲讓歌迷聽得如癡如醉。國台語雙聲帶的康康、FEniX、派偉俊、JADE、Angie安吉及F.F.O.；個個舞台魅力獨特。

當煙火劃破天際瞬間，頓時現場歡聲雷動、在三分鐘煙火秀下，所有人一起「揮別二０二五、向二０二六ＳＡＹ哈囉、迎接金馬年到來」；擔綱跨年後表演嘉賓的理想混蛋，誠意滿滿，以實力唱功將活動氣氛再度推向高點，近四十分鐘的經典歌曲，民眾齊聲合唱，聲勢浩大，場面宛如大型戶外ＫＴＶ，觀眾聽得沉醉不已，久久不肯離去。

圖為FEnix獻唱。（記者林雪娟攝）

「今晚你們開心嗎？」，市長黃偉哲登台，問候來到現場的觀眾、粉絲，粉絲們熱情回應「開心」。黃偉哲說，在二０二五最後幾小時裡，大家至台南跨年，是最聰明選擇，因為台南CP值最高、擁有最受歡迎、最有特色、流量聲量最高的樂團與藝人。他也祝福所有人新的一年快樂，金馬年福運一路狂奔。

十五組藝人輪番接力，高潮不斷，粉絲各擁其主，各式應援物齊出，整座城市彷彿成為不夜城，長達七小時的節目，讓台南越夜越沸騰，粉絲除近距離感受偶像魅力，沉浸在充滿視覺與聽覺的盛宴中，一起歡喜迎新年。