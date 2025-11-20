人潮爆發！新社花海人潮已達三百多萬人次盧秀燕︰明年照辦

2025新社花海暨台中國際花毯節正在新社舉行，台中市議員吳振嘉今20日在市議會表示，新社花海暨台中國際花毯節自11月8日登場後，持續獲得遊客熱烈好評。吳振嘉說，他連兩天到附近觀看，遊覽車一台接一台，總是聚集遊客（如圖），人潮洶湧。新社花海帶來商機，他擔心錯誤訊息而讓市府明年不會辦；市長盧秀燕表示，新社花海人潮相當多，至今已累計達300多萬人次，因此明年一定會辦，11月30日活動將結束，只剩10天，請民眾把握機會。

盧秀燕表示，由於活動在11月30日就結束，不會再延長，因為花期的問題而且成本高，目前只剩下10天，她呼籲民眾把握機會，趕快來賞花。

盧秀燕表示，新社花海已舉辦多年，但在她就任前，活動地點曾轉移，她就任後，重新移回到新社舉辦，參觀人潮一年比一年多，今年到現在更已達到300多萬人次，而農特產的營業額更達到3千多萬。