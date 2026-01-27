人為什麼會吃人？犯罪紀實作家 Ruby 新作直視犯罪史上最極端的禁忌

上帝的黑名單Ⅱ：饕餮（上）飢國之惡》。圖：一品文化提供

在全球影視與串流平台掀起一波波真實犯罪熱潮的此刻，人們早已不再滿足於「兇手是誰」，而是開始追問更深層的問題：為什麼會發生？

在這樣的背景下，犯罪紀實作家 Ruby（盧春如）推出新作《上帝的黑名單Ⅱ：饕餮（上）飢國之惡》，將焦點聚集在人類犯罪史中最極端、也最難以被正視的現象之一——食人。

作者 Ruby 長年投入真實犯罪書寫，是台灣結合犯罪紀實、心理分析與社會反思的重要創作者之一。延續前作《上帝的黑名單》累積超過十七萬冊的閱讀回響，本書由連續殺人犯的脈絡，進一步深入探討「食人」這一禁忌議題，試圖從更宏觀的角度，理解犯罪的成因與背景。

《上帝的黑名單Ⅱ：饕餮》以真實案件為基礎，橫跨美國、德國、俄羅斯等地，結合犯罪心理學、精神醫學、社會學與歷史資料，作家 Ruby 試圖回答一個核心問題：人，為什麼會走到這一步？她透過系統性的資料整理與分析，指出這類行為往往並非單一因素造成，而是精神疾病未被妥善治療、童年創傷、藥物濫用、長期社會孤立，以及制度失靈等多重因素交織後的極端結果。

值得注意的是，本書雖探討高度敏感的犯罪紀錄，但敘事重心放在背後的心理結構與家庭脈絡，而非一本恐怖小說。書中將案例放回歷史與制度背景中，不斷提醒讀者，這些看似「非理性」的行為，其實往往源自長久以來被忽略的警訊與裂痕。

國立中正大學犯罪防治學系暨研究所戴伸峰教授指出，「食人」是人類犯罪行為中最極端、也最異常的樣態，雖然罕見，卻常出現在戰爭、飢荒或社會秩序崩解的情境下，並造成巨大的社會衝擊。《上帝的黑名單Ⅱ：饕餮》將這類案件抽絲剝繭，還原極惡犯罪的最真實樣貌。

作者 Ruby 也特別提到，書名中的「饕餮」，取自古代神話中永遠無法被滿足的怪獸形象，象徵人性中難以填補的黑洞，也是促使她持續追問「為什麼？」的原因。在研究過程中 Ruby 反覆看見，這些極端行為背後從來沒有單一答案，而是長期創傷、心理困境與社會斷裂所累積的結果。她希望透過書寫，讓這些被視為禁忌的議題，重新回到被理解與被討論的位置。

《上帝的黑名單Ⅱ：饕餮（上）飢國之惡》已於各大通路正式上市。本書涉及真實犯罪、極端暴力與心理描寫，依規定列為限制級，未滿十八歲之人不得閱聽。

