人熊衝突的「完美風暴」：氣候、人口與治理失靈下的日本熊害危機／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員）
近年日本熊害（クマ害）事件急速攀升，截至2025 年 11 月，已造成至少 13 人死亡、逾 200 人受傷，創下自日本政府 2006 年開始統計以來的最高紀錄。這些事件集中於本州東北（秋田、岩手）與北海道，涉入的包括亞洲黑熊與蝦夷棕熊。外界常以「熊下山覓食 / 吃人」這類直觀敘事解釋其原因，但實際上，日本的熊害惡化是一場多層次的結構性危機。氣候變遷、人口崩壞、社會習慣、保育政策與媒體效應交互疊加，使人熊衝突達到前所未見的程度。
最直接的生態原因是山林食物大幅減少。黑熊與棕熊在冬眠前需要迅速囤積脂肪，而牠們主要倚賴的橡樹果實，近年多次出現大規模欠收，尤其在本州東北與北海道最為明顯。而橡樹果實不結果、落果提前，與以下因素高度相關：一、暖冬導致橡樹休眠時間改變；二、豪雨與反常高溫影響開花結果；三、極端氣候頻率增加，破壞穩定生態週期。食物來源不足，使熊無法在入冬前達到「安全脂肪量」而延後冬眠，迫使牠們下山尋找高碳水化合物、高脂肪的替代熱量（如農作物、垃圾廚餘），因而提高與人類接觸與衝突的機率。
日本的熊害問題並非純生態，而是深受其社會變遷影響。本州東北與北海道的農村長年面臨少子化、高齡化與人口外移，大片農地被棄耕，村落甚至成形「半廢村」狀態。以往「人類活動」本身就是有效的天然緩衝帶。農田、工寮、果園與道路，形成熊不願跨越的界線。然而，當農田荒廢無人看守，林緣無人巡視，村落人口銳減、老年人口無力驅趕野生動物，這些界線就消失了。
對熊而言，原本必須避開的人類活動區，如今成為一條可隨意利用的廊道。人類存在感下降，讓熊更容易習慣於靠近住宅區，甚至進入市區與交通樞紐等活動區域。
一旦熊學會人類食物「更容易取得、熱量更高」，牠們的行為會快速改變。日本將這類行為稱為 「人慣れクマ」（習慣人類的熊），是現代熊害中最危險的族群。「人慣れ熊」的行為具有以下共同特徵：一、接近垃圾堆、農產品、露營食物；二、對人類不再保持距離；三、記住固定的「取食路線」並反覆造訪；四、行動更大膽，甚至闖入住宅、倉庫、學校與機場。
習慣人類食物後的熊，行為不僅更具攻擊性，也更難驅離。一旦形成固定覓食模式，往往只能透過捕殺處理。
此外，日本的生態保育政策在 1970–1990 年代十分成功，狩獵大幅減少，導致棕熊與黑熊族群逐步回升。然而，日本長期缺乏完整的野生動物管理制度，肇致熊的族群增加與人類活動空間縮減同時發生。例如：北海道的蝦夷棕熊，估計約為 12,000 頭。而本州東北黑熊，近十年族群也呈增長趨勢。
保育成功本來是好事，但缺乏「族群調控」、「棲地管理」與「問題個體處理」等制度，使人熊衝突成為必然結果。有鑒於此，日本目前面臨的核心問題是：熊族群增長、人類存在感下滑、熊群習慣人類，而政策管理卻嚴重滯後。
熊害事件本身確實增加，但日本媒體的影像化呈現使恐慌倍增。近年大量報導出現包含：熊在機場跑道奔跑、熊闖入超市、熊在鐵軌上行走、熊進入住宅區與校園。此外，社群平台上的照片與影片迅速擴散，更讓民眾對熊害形成「隨時可能遇襲」的印象。而上述的媒體渲染與資訊過載，便造成兩項副作用：一、全國性恐慌心理上升；二、輿論壓力迫使政府做出不穩定、反覆的政策反應。
熊害惡化背後，日本社會的管理體系，本身也面臨重大考驗：其一，獵人人口高齡化。日本獵人平均年齡已達 67–70+ 歲，青年加入率極低，導致問題熊處置能力嚴重下滑；其二，地方政府缺乏捕熊專業。大多數鄉鎮沒有專職驅熊隊，僅能依靠志工與高齡獵人，無法進行迅速、專業的處置；其三，政策在「保育」與「防災」之間搖擺。不敢捕殺 → 熊更靠近人類 → 發生攻擊 → 輿論反彈 → 急捕殺，進而形成反覆循環。綜上，長期缺乏「野生動物管理計畫」，使日本在面對突發性熊害時總是被動因應。
總之，日本熊害並非單單方面的因果關係，而是六大因素共同推動的系統性危機：氣候變遷、山區人口崩壞、熊學會利用人類食物、族群回升卻缺乏管理、影像化媒體放大感受、制度與獵人老化等治理問題。而熊害之所以在 2024–2025 年急速惡化，是因為上述的這六股力量首次同步匯聚，形成人熊衝突的「完美風暴」。未來若無完整的全國性野生動物管理制度，日本的熊害事件仍可能持續攀升，並逐步影響農業、觀光、安全與地方治理。（照片翻攝資料照）
