人物側寫／小英女孩 吳音寧難甩高年級實習生標籤

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧（前）有望出任台肥董座，她過去在北農擔任總經理期間引發諸多爭議，遭質疑是「高年級實習生」。圖／聯合報系資料照片

二○一七年台北農產運銷公司總經理吳音寧在政壇「橫空出世」。彰化出生、東吳法律系畢業的農運文青，備受前總統蔡英文、前總統府秘書長陳菊支持，卻也讓她在鏡頭下被放大檢視，「高年級實習生」的標籤如影隨形，最終匆匆結束一年多任期。時隔數年，吳音寧如今有望出任台肥董事長，如何弭平外界質疑聲浪，考驗她的智慧與能力。

吳音寧曾催生社運團體「台灣農村陣線」，並以自身的經驗與觀察，完成「江湖在哪裡？台灣農業觀察」一書，寫出她對台灣農業發展提出深刻反省。

雖然吳音寧對農業、農村有深厚的理解與關懷，但北農是北市與農委會合資、管理全台最大果菜批發市場的公司。「農運出身」的吳音寧，沒有企業經營或大規模批發市場管理經驗，卻獲蔡英文大力相挺，吳音寧也獲「小英女孩」稱號，但同時也招致外界「政治酬庸」的批評。

吳音寧任職北農期間，在北市議會備詢，多次出現不懂預算、答不出拍賣機制等畫面不斷被重播，受時任台北市長柯文哲與北市議員的批評，更強化「高年級實習生」形象。後續休市等事件更引發爭議，加上其他風波，最終導致董事會決議解職，結束一年多任期。

吳音寧二○二四年披民進黨戰袍參選立委失利，後來任行政院中部聯合服務中心副執行長，再被外界質疑「酬庸」，如今吳音寧又被拔擢，有望擔任台肥董事長，再一次被「炎上」並不令人意外。

