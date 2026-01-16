人物側寫─新任高市警局局長趙瑞華

圖新任高市警察局局長趙瑞華。（資料照）

「鳳還巢並更上層樓」又對港都警政「熟門熟路」的新任高雄市政府警察局局長趙瑞華，因處事冷靜、沈著、穩定，深獲警政署肯定，並借重其長才，拔擢他接掌高市警局局長，以謙卑傾聽民意，摒棄舊思維，創新格局，共同營造港都為宜居城市。

屢受上級賞識的趙瑞華，之前在高雄市服務期間，拼治安、交通及為民服務都有優異的表現與進步，並先後榮升高雄市政府警察局督察長、副局長。

另值得一提的是，高市三線一星張姓督察酒駕自撞安全島遭記大過、調職專員，市警局祭連坐處分，時任業務副局長趙瑞華負考監責任，更不護短表示，張男酒後駕車肇事屬實，身為督察人員，竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕的酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，記一大過懲處，調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，並追究相關人員考核監督責任，以示對酒駕員警絕不寬貸，加強整飾員警風紀決心，讓市警局團隊士氣不受挫，並持續積極推動警政工作，獲得警政署肯定，並於一一四年一月十六日從保安警察第五總隊總隊長陞任警政署督察室主任後;又榮調接掌高市警局局長，真是可喜可賀！

由於毒品犯罪乃萬國公罪，為向毒品宣戰，並宣示「毒品零容忍」決心，行政院提出「新世代反毒策略」，並要求警政署重新規劃治安配屬人力，加強掃毒。為此，趙瑞華表示：將以「強大數據分析」、「運用科技輔助」及「建立合作平台」等目標邁進，期能與各機關達成經驗互相交流有效阻絕毒品於關口，展現政府正視毒品犯罪帶給社會的重大危害，堅決打擊毒品犯罪決心。

新任市警局局長趙瑞華：中央警官學校正科五十期消防學系，中央警察大學水上警察研究所碩士。經歷：臺南市警察局第三分局分局長、臺南市警察局第二分局分局長、高雄港務警察局督察長、高雄港務警察局副局長、高雄港務警察總隊副總隊長、警政署行政組科長、高市警察局湖內分局長、岡山分長、鳳山分局長、苓雅分局長、高雄港務警察總隊總隊長、警政署行政組組長、臺東縣警察局局長、高市警局督察長、高市警察局副局長、保五總隊長、航空警察局局長等要職，資歷完整。(記者鍾錦榮高雄)