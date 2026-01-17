人物側寫／林宸佑…外號「追問哥」 常讓綠委招架不住
外號「馬德」的林宸佑是政治線記者，也擔任主播，採訪新聞時常追著政治人物跑，尤其是常與綠營政治人物脣槍舌劍，問題犀利火辣，即使被回嗆，林宸佑態度仍不慍不火，繼續追問，因此暴紅，在網路累積不少粉絲，被稱為「追問哥」。
林宸佑常讓綠營立委難以招架，不少綠委看到他都會繞道而行，甚至還會相互通報林宸佑的行蹤，避免與他正面遭遇，也被綠委恨得牙癢癢。
其中最著名的就是他經常針對民進黨團總召柯建銘尖銳提問，有段時間，柯建銘因為開完膝蓋手術行動不便，拄著拐杖，有次柯建銘在立法院院區被林宸佑「堵」到，原本走路有點困難的柯建銘，面對林宸佑層層「洋蔥式提問」，柯建銘因此愈走愈快，最後更健步如飛地搭乘電梯離去，該段影片上網後，創下極高點閱，更被網友戲稱「『馬德』治好了老柯的腿疾」。
去年七月，當時大罷免正熱，林宸佑問柯建銘「不去罷免就不是台灣人的說法？」遭柯反嗆「中文看不懂嗎？」一旁的立委吳思瑤也說「不需要惡質提問」。林宸佑還被柯建銘曾多次點名，「我知道你，你是中天的。」
二○二三年八月，賴品妤出席活動時，遭多家媒體包圍詢問其父親賴勁麟綠能爭議，賴品妤疑似被絆倒，當場對林宸佑大喊「你為什麼要推我？」事後影像曝光，證明林宸佑並沒有推賴品妤，中天發聲明反擊批賴品妤不實指控，並提告誹謗、加重誹謗，但檢方不起訴。
