人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺
監察院長陳菊是民進黨大姐頭、新潮流大老，她曾主政高雄12年，成為民進黨重返執政的民主聖地；菊系小內閣也是綠營人才庫，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、台鹽前董事長陳啓昱、勞動部前部長許銘春等人都是菊系子弟兵，從地方到中央，菊系盤根錯節。陳菊是民進黨第一代「南霸天」，譽之所至、謗亦隨之。
陳菊在自傳「花媽心內話」書中自我剖析，她的一生被台灣民主浪潮洪流推擠前行，從黨外小妹「阿菊」，後來被稱為「菊姐」，然後變成「花媽」。回首前塵，她從來不是亮眼的明星，每條參與的道路都走得很辛苦，人生的種種機遇，並非全部都是她的選擇，有些時候，只是命運將她帶到那個角色、那個位子，她都盡心做好，卻不曾強求，「唯有高雄，始終是我一心所繫」。
不論蔡英文或賴清德，見到陳菊總會叫一聲「菊姐」，這個「姐」不只是輩分，更是尊敬與親近，如果沒有當年高雄的政治資源，民進黨沒有重返執政的今天。陳菊是蔡英文的「良師益友」，賴清德是陳菊口中的「兄弟」，當年總統初選「蔡賴之爭」，陳菊的表態是重要分水嶺。
陳菊與賴清德相識數10載，她說，情感上「賴清德是我不可分割的兄弟，患難與共、相互扶持」，但她最後表態力挺蔡英文連任，因為蔡執政成功代表民進黨執政成功，民進黨禁不起再一次的失敗。陳菊「顧全大局」的大姐頭高度，不破壞與蔡、賴的私人情誼。
陳菊連續擔任3任共12年的高雄市長，尤其在高雄縣市合併後首屆市長選舉囊獲99萬多票，創下的得票天花板，至今無人能破。高雄現任8席區域立委全是民進黨籍，其中4綠委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺角逐今年高雄市長初選，除了林岱樺，其他3人皆與陳菊關係匪淺；陳菊時期曾培育「6小福」高票當選高雄市議員，至今仍有3人是現任議員。即使高雄市長陳其邁如日中天，但菊系仍坐擁港都半邊天、喊水會艱凍。
綠營地方人士說，陳菊在高雄深耕超過30年，雖然北上當監察院長後跟高雄關係沒有以前密切，但高雄人重情重義，還是非常敬重她。藍營人士認為，高雄是陳菊的大本營，她未來還是會留在高雄養病，嫡系子弟兵賴瑞隆參選高雄市長，陳菊當然會關心選情，但應該會以健康為重，菊系陣容堅強，陳菊不必事事參與也有很大影響力，但高雄目前是陳其邁當家，陳菊主導性不會高於陳其邁。
陳菊主政時期，高雄承辦2009年世界運動會，讓高雄人感到城市光榮，但2014年高雄氣爆，成為陳菊從政生涯最大考驗；立法院長韓國瑜當年參選高雄市長時締造「韓流」，他痛批菊市府留下「5千天坑」，也造成陳菊揮之不去的政治標籤。
「成也高雄、敗也高雄」，陳菊就算請辭監察院長，她的宿命仍與高雄息息相關。
