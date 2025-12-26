人物側寫》王俊凱早選好人生賽場：NASDAQ掛牌 還要買下一支NBA球隊

奧丁丁創辦人王俊凱（Darren）。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 如果人生是一場比賽，王俊凱（Darren）很早就替自己選好了場地。一個，是美國資本市場；另一個是 NBA 的球場。更具體地說，他立志要創業，而且還要赴美掛牌那斯達克，不僅如此有朝一日他還要買下一支NBA球隊。

這兩個夢想聽來張揚，卻並非即興起意。就像是他少年時就畫在心中的座標，始終沒有改變方向。

夢想，從球場開始！

高中時的王俊凱，幾乎把所有熱情都給了籃球。球技出色的他曾一度認真考慮挑戰職業舞台。只是，這個選擇在家中遭遇了最強力的防守，母親把他「關在家三天」，直接否決了這條路。

廣告 廣告

但夢想並沒有被沒收，只是換了一種形式存在。至今他都沒有離開球場，而是用不同角色留下來：支持年輕球員、贊助球隊、持續參與。

他很清楚，自己對競技的迷戀，從來不只是輸贏，而是「在最嚴苛的規則下，證明自己。」後來，這份執念，被完整地移植到了創業。

換個場地，還是一場比賽！

當年想站上籃球的職業舞台，如今變成站上資本市場的世界舞台。

「場地不同，本質相同。」奧丁丁集團並不是一開始就從區塊鏈或金融切入，而是從電商平台起家，進而延伸到旅宿與跨境交易服務。長時間站在第一線，協助全球供應商與消費者處理金流、履約與系統穩定性，讓王俊凱看見了一個長期被忽略的問題，卻有待解決的跨境支付的痛點：全球資金流動，仍舊緩慢、昂貴且充滿摩擦。

透過產業連結與個人關係，他也曾協助虛擬貨幣產業夥伴度過營運與資金調度的關鍵時刻，得以近距離觀察區塊鏈與數位資產在效率與流動性上的真實價值。這些經驗，逐步讓他形成一個關鍵判斷，那就是區塊鏈真正的潛力，不在逃避監管，而在於成為可被監管、可被大規模採用的金融基礎建設。這個認知，徹底定錨了奧丁丁的發展方向。

選擇最難的路：合規非成本 而是產品核心

在虛擬資產產業尚處拓荒、規則未明的年代，多數公司選擇繞開監管、追逐灰色地帶的速度與流量。奧丁丁卻反其道而行，直接走進美國、日本、歐盟等監管最嚴格的市場，從耐性走遍各地與各州，一張一張執照慢慢申請，一條一條內控流程逐步建立。

王俊凱說得很直白：「創業本來就是砸錢，而合規是最燒錢、也最慢看到成果的一段。」

但他也很清楚，若要讓跨境支付與結算成為真正的全球基礎設施，信任與監管終究無法迴避。避開，只是把成本往後推。

他這樣說，「跨境支付與結算若要能長期、大規模被應用，最終一定會回到監管與信任。如果一開始選擇避開這一關，未來只會付出更高的代價。」

目前，奧丁丁的合規與執照佈局已遍及多個關鍵市場：美國已取得 39 州 MTLs、可於 40 州運營；歐盟、日本、香港、新加坡與拉丁美洲市場的申請亦同步推進中。

直接上市：不是為了熱度，而是為了透明！

同樣的風險意識，也反映在上市策略上。相較傳統 IPO，奧丁丁選擇難度更高的直接上市，沒有承銷商定價、沒有新股配售，上市首日就必須直面市場。這不是冒進，而是計算後的選擇。

一方面，直接上市能降低短期套利資金對股價結構的影響；另一方面，隨著 Circle 上市帶動市場對合規穩定幣與金流基礎建設的關注，奧丁丁希望在產品與監管條件成熟的時間點，進入全球投資人的視野。

「我們不是為了炒作上市，」王俊凱說，「而是希望以更透明的方式，讓公司接受國際市場的長期檢視。」

最早的下注：從密碼學到現實世界

王俊凱對區塊鏈的理解，並非來自追逐風潮。

在美國求學期間，他師從Margolus–Levitin 定理共同提出者 Lev Levitin，深入鑽研密碼學。他從俄羅斯教授歷經那段高強度的學術訓練，教會他的是「人生非走捷徑，而是對真理的耐心與追求。」

他笑說，第一次聽到以太坊創辦人演講時，其實並沒有完全聽懂。但就是一種熟悉的感覺—困難、抽象，卻極具潛力。「就是因為不懂，更要投了。」於是，他選擇先下注，再把它弄懂。

對多數人而言，區塊鏈仍然艱深難懂。被問及為何選擇這個題材創業時，王俊凱爽朗地回應：「現在的區塊鏈，對我來說只是幼兒班。」

這份坦率與自信，正呼應他一路實踐人生目標的步伐——他已完成其中一個夢想，成功創業並掛牌美國資本市場；而另一個夢想，買下一支 NBA 球隊，仍在前方等著他。

事實上，創業很多時候就像運動比賽：不是每一套戰術一開始都被看好，但只要有人願意進場，就值得把它磨成可被市場驗證的系統。

王俊凱人生還在比賽中

從籃球場到 NASDAQ，王俊凱從未離開競技的邏輯。他只是換了一個更大的場地，用更嚴格的規則，繼續證明自己的比賽。而這一次，他想證明的，不只是個人的野心，而是一套能真正改變全球資金流動方式的基礎建設。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》美股偏多 帶動台股續走高 投信買盤族群名單曝光

防範未來與中國發生衝突 印度在喜馬拉雅山大興土木