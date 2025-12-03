人物側寫／連串風暴爭議 不敗女王盧秀燕 篤定迎向考驗

台中市長盧秀燕 記者陳敬丰／攝影

多年來，「媽媽市長」盧秀燕以穩健、柔中帶剛的政治風格，在台中政壇樹立高度滿意度。然而，二○二五年對她而言並不平靜，從拒絕角逐國民黨主席引發支持者失落，到十月非洲豬瘟疫情的爭議，盧秀燕這一年從優勢者的位置走入重重考驗。

盧秀燕的作風始終謹慎，她習慣在上班時間避談政治，總以帶著微笑的婉拒作為防火牆。這次接受本報專訪，時間就約在二日下午五時卅分，「我上班時間不談政治，所以約在公務員下班後」。語氣依舊沉穩，只是難掩今年風暴頻仍的痕跡。

廣告 廣告

執政七年，盧秀燕長期在施政調查名列前茅，卻在今年接連遭遇衝擊。二月新光三越氣爆案發生於台中最精華七期地帶，震撼全國。十月非洲豬瘟事件更讓外界懷疑市府反應遲緩，與她過去建立的「抗疫應變力」形成對照。

風暴之中，整個市府「動輒得咎」，但盧秀燕的節奏並未凌亂，她照常召集應變會議、與中央協作阻截疫情，最後成功把病毒圈控於案場範圍內，「從結果論來看，符合市民期待」她說。

外界的批評從未停過，盧談起「有人說要用這事件『打死盧秀燕』」，她語氣淡然，「我不太花腦筋在政治口水上，不然會影響做事的步伐」。

她有卅年從政經驗，盧說，選舉場上早就習慣對手想「一口氣打死你」，阻斷翻身機會；政治事件中也常有人企圖以輿論牽動她的方向，「我告訴自己，走對的路、做正確的事。被那些干擾，決策會偏，施政會亂」。

她輕描淡寫，「我心理素質比較好。」盧秀燕說，年輕世代的政治人物容易被風吹草動牽引；而她從政三十年，早已在雜音與壓力中練出一套自己的防禦系統。

從未在選舉中落敗，「不敗女王」的稱號伴隨她多年。明年她即將卸下市長職務，站在新的岔路口，有人冷眼觀察她是否「已經冷了」；綠營更視她為假想敵，密切盯著她的每一個動作。

但觀察盧秀燕的特質，不難預見她不會輕易退出舞台。無論是二○二六的地方選戰，還是二○二八的中央大局，她大概都會以某種方式參與其中。只是她的步伐向來不躁進、不搶鋒頭，也不輕易攤牌。

她的下一步，如她自己所說，「不會吃碗內看碗外的」，至於會走向哪個位置？答案隱約成形，已在盧秀燕心中，只差時機揭曉。

【看原文連結】

更多udn報導

2026年補假不補班？ 上班族最痛苦的一天沒了

何時用漱口水？ 牙醫揭錯誤習慣：時機不對等於白做

一票男優真的太臭 辣妹系AV女優崩潰：請清潔

《藍色水玲瓏》男星淡出演藝圈 民眾直擊遊覽車帶貨