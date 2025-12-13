人物側寫／SEIKO X 蔡舜任｜從King Seiko Vanac的復刻聊聊修復這件事

知道蔡舜任的名字，是在十多年前一個講座上，那時候連「修復」這個概念是什麼都懵懂無知，就被他演講的內容震撼教育到。整場內容沒有一些艱澀的專有名詞，而是很單純的經驗分享，蔡舜任以他經手過的案例跟我們分享了修復的概念，像是路過廟台就被台上戲班的演出精彩到，順手拿了張板凳坐下來看得目不轉睛的那種驚喜，到現在都還記得那場講座帶來的感動。多年以後的現在因為SEIKO到台南拜訪了蔡舜任，他帶著我們去參觀了由他們團隊負責修復的八吉境關帝廳，從十天修復一根樑的故事開始講起，用另一個篇章實地跟我們講述了修復是怎麼一回事。

「有天某個VIP講座結束之後，有位女士走過來問我『蔡老師，你會修復門神彩繪類型的文物嗎？』我說有啊，我們陸續都有在研究。她說那你能不能來我們台南看一個關帝廳的門神？就是在這個機緣下，我們團隊開始了八吉境關帝廳的修復。那麼這位女士是誰？她就是牛頭牌沙茶醬的家族成員，我們都叫她劉大姊，一直以來都默默貢獻，盡心致力於維護廟宇的文化傳承。」蔡舜任在帶著我們逛八吉境關帝廳的時候，這麼聊起了修復它的緣起。

台北龍山寺門神修復完成安裝。

八吉境關帝廳從整間廟都被香火燻黑，到後續經由蔡舜任團隊修復之後的重生，從修復前後的照片比對就可以看出真的有很大的差異，看著修復後的成果，我們也好奇的問了蔡舜任，如果要重現以前樑柱或門板上的畫作，是不要找到和當時一樣的顏料才能修復呢？「其實大家都會有一些誤解，會覺得說這些早期的大師一定都用什麼很昂貴的顏料，其實沒有。潘麗水老師他們當時在手邊最容易得到的顏料是什麼？虹牌油漆！」蔡舜任的解釋出乎我們的意料。但並非因為當時用的是虹牌油漆，就要用一樣的顏料去修補，而是要找的相容性高、並且可以刮除的材料，況且就算使用虹牌油漆修復，作品圖案經年累月產生的斑駁或老化感，也不是新的油漆可以呈現的，因此思考並尋找合適的顏料，也是修復工作很重要的一環。

那麼「修復」到底是什麼呢？蔡舜任說其實修復的概念很簡單，就是依照物件本身的狀態去延續它的壽命，是一個對時間的回溯跟檢驗，並且加入一些新的記憶，讓它的壽命能夠持續延長。「做修復的時候你必須要知道三大項目，第一個是歷史脈絡，要很清楚文物背景的來龍去脈；第二個是風格典徵、最後則是科學佐證。」蔡舜任這樣補充道。所以說起來文物的修復，和手錶常見的復刻有著相似的概念，把已經停產或過去在歷史中很特別及重要的錶款，與時俱進、去蕪存菁的重現於世，蔡舜任戴在手上的King Seiko Vanac，就隸屬這個範疇。

King Seiko Vanac｜SLA083／錶徑41mm／不鏽鋼材質／時、分、秒、日期指示／8L45自動上鍊機芯／動力儲存約72小時／定價NT$95,000

SEIKO將他們在1972年推出的Vanac，在2025年重新推出，以「東京天際線」為主軸，將初代Vanac的多切式鏡面，移轉到錶殼上，面盤的橫線和錶面的色澤，則呼應東京地平線的主題，加上鏡面拋光結合髮絲紋處理的短鍊節設計，在視覺感和配戴性方面都更為提升。同時透明底蓋也是個亮點，可以看見搭載的8L45自動上鍊機芯，它提供72小時的長動能、準確度落在日誤差+10至-5秒的區間，是SEIKO現階段最高階的機械機芯。蔡舜任提到他最喜歡Vanac的部分在於多切角錶殼、以及前衛大膽的用色，看得見歷史的痕跡、也感受得到現代的脈絡，非常適得其所的詮釋了經典的奧義。完美的復刻就像修復一樣，必須拿捏得宜知道哪些該留、什麼又該放。在八吉境關帝廳望著潘麗水老師的門神作品，那種感覺不出新舊的栩栩如生感，或許就是修復的最高境界，讓時間彷彿不存在般，續命般的記錄著未來。

