人物專訪/房產專家林佳媛 談女性購屋觀：擁有一間屬於自己的城堡 才是最實質的安全感

隨著單身經濟與女性意識抬頭，「為自己買一間房」已成為現代女性的人生願望清單首位。資深房產顧問 林佳媛 (Yuan) 近日指出，在充滿變動的時代，房子提供的已不僅是居住功能，更是一份實實在在的「安定感」。她鼓勵女性應儘早規劃房產，將「租屋」轉為「持有」，為自己打造一座風雨不動的專屬城堡。

資深房產顧問 林佳媛 (Yuan)

房子是永遠的靠山：實體資產帶來的心理踏實

「許多女性努力工作，卻忽略了為自己建立一個實體的避風港。」林佳媛 在受訪時分享。她觀察到，擁有房產的女性，在面對生活變動或職場挑戰時，往往展現出更強大的自信與底氣。林佳媛 認為，房子是忠誠的夥伴，它能承載生活的喜怒哀樂，並給予女性最實質的「居住安全感」，這種踏實感是租屋生活難以取代的價值。

廣告 廣告

家是心靈的充電站：找回生活的掌控感

關於『家』的定義，林佳媛 (Yuan) 分享了一個核心觀點：「不要等待別人給妳安全感，安全感來自於妳對周遭環境的絕對主導。」她認為，房子不僅是遮風避雨的場所，更是現代女性與自己對話的私密空間。透過講座與諮詢，林佳媛已協助無數現代女性釐清生活目標，從被動適應環境轉為主動創造環境，在繁忙的都市節奏中，找回屬於自己的優雅步調。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

全國十大績優農業產銷班在八德！桃市府承諾持續協助農民轉型

歲末關懷物資發放 大和建設機構溫馨陪伴弱勢迎新年