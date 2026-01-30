人物開箱／黃今打造101避雷針

恆豐環球股份有限公司的董事長黃今，是將公司推向行業頂端的推手。記者張策／攝影

美國的極限攀岩好手 Alex Honnold 徒手攀上台北101，他站上城市最高點的畫面迅速擴散，而最後一個動作伸手觸碰塔頂那根細長的避雷針，那一觸，象徵攀登的成功標記。多數人不知道那根避雷針並非來自國外，而是出自新北一家製造商。

恆豐環球原在三重起家，專注於避雷與接地系統的設計、製造與施工等，早期規模不大，2010年搬遷至蘆洲，一年前再落腳桃園蘆竹，隨產品線與工程經驗累積，逐步站穩位置，目前是全台唯一同時具備美國與歐盟兩項國際認證的本土製造商。

廣告 廣告

董事長黃今表示，他大學畢業原已面試其他公司，行李都準備好只差報到，但家人勸說留下幫忙，原本說好的「暫時」，卻被現實一路延長至今。

他說，外界以為101只有塔頂那支避雷針，但那只是整套防雷系統中最顯眼的一環，雷擊發生時，電流優先打在引雷裝置，而非建築本體，大樓從90樓到25樓每隔10層樓有設置金屬導體，避免對建築結構、設備與人員造成傷害。

黃今說，由於金屬導體設在建築外側，無法在室內完成檢修，只能由人員搭乘洗窗機逐面檢查，再加上高空風速限制、季風影響與跨年煙火期間停工等因素，一次完整檢測往往就得耗時一年，也因此須長期投入人力與成本，確保高空金屬構件不致掉落，避免衍生公安風險。

當Alex 站在台北101頂端，畫面震撼，但他腳邊那根避雷針，不會被記住名字，就如同多數時候的黃今，也不在鎂光燈下。

【看原文連結】

更多udn報導

當紅就轉行！一代女諧星近況曝 竟成億萬富婆

職場請飲料有潛規則？老外點「這杯」急道歉

交往半年要包紅包？他見女友「禮數清單」傻眼

頂大生遭司機丟包慘死 同窗揭生前對話揪關鍵