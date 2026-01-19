人物》一位女性政治人物的家庭想像 鄭麗君的人生側寫

行政院副院長鄭麗君。 圖：行政院/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台美對等關稅談判拍板，台灣輸美商品關稅自20%下調至15%，與日本、韓國持平，並不疊加最惠國待遇稅率，由行政院副院長鄭麗君率隊完成這場關鍵談判，也讓她再度站上鎂光燈焦點；然而，在經貿談判桌之外，這位以理性、冷靜著稱的政治人物，對於自己的人生與婚姻，有一段鮮少被提及的故事，她曾自嘲是個「怪咖」，把大半人生投入公共事務，直到41歲才走入婚姻，事實上，在此之前鄭麗君與她姐姐在三重購買房子，準備日後老來相伴，沒想到計畫趕不上變化，「千里苦行」當中，遇上了科技新貴沈學榮，2010年他們公布婚訊時，震驚綠營，說他們談戀愛保密到家，而許多男同志為此也心碎了。

鄭麗君在卸任文化部長後的2021年，接受網路媒體《姊妹淘》專訪，談及自己及婚姻關係。對於自己，鄭麗君以「我是一個怪咖。」來形容自己。她表示，自大學開始，她都把心思投入學校社團、學運、知識上追求，甚至更心繫自己能否為社會盡一份力，也正因為如此，她長期將心力投注於社會與公共事務，較少專注於個人生活。因此，在41歲以前，鄭麗君始終認為自己不會走入婚姻。

然而，一切的轉變都在她參加2009林義雄號召的「人民作主運動」推動核四公投運動，當時核四公投促進會委請鄭麗君等籌組人民作主志工行動網。鄭麗君也邀集鍾佳濱、陳尚志、簡國書、黃玉霖、黃國昌、孫友聯、蔡世寅、鄒佳容等人組成執行委員會，除了積極招募志工之外，也承傳之前核四公投促進會的各項活動，在全國各處苦行、發傳單、舉辦座談會、演講會等活動。

當時民進黨剛丟掉中央政權，綠營有志之士非常鬱悶，因此在林義雄號召之下，許多人都來參加這項千里苦行活動，而當時鄭麗君卸任青輔會主委，回任台灣智庫執行長之際，也正在為智庫財源窘困發不出薪水而煩惱。

結果她在這趟苦行環繞台灣時，遇到未來老公沈學榮。那時，鄭麗君問他為何會來參加這個活動，沈學榮表示：「今天是他生日，想送自己一個生日禮物。」這讓鄭麗君笑說，會用「苦行」來當作給自己生日禮物，肯定也是個怪咖，所以也對他留下很深刻的印象。隨後他們開始慢慢認識，互相對於議題與理念進行交流，讓鄭麗君感受到，自己這樣的怪咖，卻能被對方理解，才終於認定對方，是能走一輩子的人。

當時沈學榮也即時挹注台灣智庫，以及婚後支持鄭麗君成立青平台倡議永續民主，打造民主共學平台，當時同時也與剛學成歸國的沈清楷等人共同創立「哲學星期五」，此地成為年輕人討論哲學，創造新思潮的場所，當時相當程度地鼓舞綠營年輕一輩的士氣和方向。而這當中都有沈學榮支持的身影。

不過當他們宣布婚訊時，綠營同志友好調侃她說為了讓「台灣智庫」順利運作下去，「以身相許」這犧牲也太大了。鄭麗君之前後訪時表示，所謂的婚姻，就是兩個能互相理解的人，在內心深處的人生態度、價值觀、生活方式相近，才能結合在一起。

過去，鄭麗君曾以「愛情」來比喻政治，形容「婚姻不一定是愛情的墳墓，而是一種在婚姻中仍能保有愛情的境界」。對此，鄭麗君進一步闡釋，投入社運就像談戀愛，需要冒險、浪漫和懷抱夢想，也需要帶著幾分理想主義；而一旦執政，則如同走入婚姻——當人民把權力託付給政府，就形成一份責任與承諾的契約，就必須為此負責。

對於婚姻關係生活，鄭麗君也有感而發感謝老公沈學榮。她回憶說，自己在擔任在野黨立委，不敢缺席任何一次立法院會議，所以孩子還不到滿月就開始往立法院跑，「當時孩子剛滿6歲，我老公也當奶爸6年了，我很感謝他承擔更多照顧孩子的責任。」

不少夫妻都會因為家庭責任的分工而發生爭執，或者覺得對方會有所虧欠。面對自己政務繁忙，鄭麗君表示，還好自己有個可貴的老公，讓她擁有一個平權的家庭，不過婚姻本身就該互相扶持、互相陪伴的關係，「就像合夥人一樣，先將彼此生活過好，在有餘力的時候也為對方分擔，這樣兩個人生活才能更有品質，而不是去計較誰做的多寡。」

鄭麗君表示，理想的婚姻狀態也該如此，沒有誰高誰低的問題，也不存在誰一定要主內、誰一定要主外，而是在彼此之間不斷地換位思考，以理解與同理心，看見對方為了共同生活所付出的努力。既然目標一致，都是為了打造兩個人心中理想的家庭，那麼所謂的付出與犧牲，便不再是勉強承受，而是心甘情願、甘之如飴。

