人物》從扁政府到選務核心 游盈隆的政治軌跡與公共角色轉換

[Newtalk新聞] 行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆出任中央選舉委員會主委，引發政壇與社會高度關注。這項人事案之所以備受矚目，不僅因為中選會在民主制度中的關鍵地位，更因游盈隆長年橫跨學術界、民意調查與實際政治運作場域，如今準備再度回到公職體系，其公共角色的轉換自然成為焦點。

游盈隆出身政治學界，長期研究政治文化、選舉行為與民主發展，是台灣少數能同時深耕理論與實務的政治學者之一。他自美國學成返台後，與謝志偉等人投入當時方興未艾的社會運動。在那個仍瀰漫威權陰影的年代，一批年輕學者走上街頭，訴求公平正義，對社會產生重要示範效果，也讓公共抗爭逐漸脫離過往的恐懼氛圍，為民主化進程帶來鬆動空間。

其後，游盈隆成為民進黨早期吸納的學者代表之一，與其他4位博士，受時任黨主席施明德之邀加入民進黨，並在黨內創立「民調中心」、擔任主任。這項制度性建置，被視為民進黨從傳統政治動員，邁向科學化、數據化選戰的重要轉捩點。他也在陳水扁首次總統選戰中，與邱義仁並列為核心輔選要角之一。

在扁政府執政期間，游盈隆曾擔任研究發展考核委員會副主委、海峽交流基金會副董事長、新境界文教基金會副執行長、國民大會顧問，以及中選會委員等職務，累積豐富的政策與制度運作經驗。其中，他更曾出任陸委會主委，成為扁政府兩岸政策團隊的重要成員之一，實際參與高度敏感的政策決策與政治協調，使其角色不僅止於學者觀察者，而是政策實作者。

2008年卸任後，游盈隆並未完全淡出政治公共領域。在陳水扁司法案件引發高度爭議期間，他多次公開發聲，對司法處理過程提出質疑，並表達對陳水扁人權與政治遭遇的關切。這些立場，使他在支持者眼中，被視為勇於為政治價值發聲的公共知識份子；但在批評者眼中，也凸顯其政治立場並非全然中立。

同一時期，他投身民意調查工作，透過長期數據累積與追蹤，建立起對政黨認同、世代政治與選民結構的系統性分析，逐漸成為公共討論中具影響力的專業「民調專家」。

近年來，他在花蓮選舉等相關爭議中，透過民調分析與公開評論，對地方政治結構與選舉公平性提出看法，再度站上政治輿論最前沿。此次被提名為中選會主委，外界普遍認為，這是游盈隆公共角色的一次重大轉換。

中選會作為選務機關，向來被期待維持高度中立、程序至上，而游盈隆過往橫跨執政、評論與倡議的經驗，如何與制度角色相互調適，勢必成為外界檢視的重點。

支持者認為，他長期研究選舉制度與民主運作，對制度細節與民意脈動具有深刻理解，有助於提升選務專業性；但質疑者也指出，以其過往鮮明的政治參與經驗，在立法院行使同意權時，勢必也面臨更高強度的政治與中立性檢驗。

從民進黨早期學者投入者、協助時任民進黨主席施明德撰寫「大和解」政策的幕後角色，到扁政府時期的政策參與者，再到今日即將進入選務制度核心，游盈隆的提名，已不僅是一樁單純的人事案，而是一道有關專業、政治經驗與制度中立如何取得平衡的民主考題。

