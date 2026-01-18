【人物】父遭拷打亡誓言報復！ 委國臨時總統從反美「老虎」變川普夥伴

時任委內瑞拉副總統羅德里格斯2024年11月在委國總統府舉行新聞發布會。（美聯社）



在美國於1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，副總統羅德里格斯隨後宣誓就任臨時總統。就在外界認為這位高舉反美旗幟的羅德里格斯不會好好與美國合作時，美國總統川普卻說她是一個親切的合作夥伴，突顯羅德里格斯在生存面前展現的靈活手腕。不過，熟悉她的人都說，羅德里格斯本質上仍是一個鐵腕強人，而這樣的性格早在多年前的一場外交會議上，讓各國使節見識到她的咆哮。

2014年，委內瑞拉發生一場反對總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的示威活動，街頭燃燒著熊熊烈火，準軍事組織和安全部隊殺害數十名抗議者。時任外交部長羅德里格斯（Delcy Rodríguez）召集各國大使，舉行了一場閉門會議。

她在會議上指著美國與歐盟外交官大罵，被殺的人是恐怖份子，不是抗議者，試圖扭轉國際輿論。當時在場的土耳其駐卡拉卡斯大使館前外交官歐納（Imdat Oner）回憶說，「她對他們大吼，使用非常挑釁（aggressive）的言詞。」這讓他感到非常震驚，因為這完全不是一名外交部長該有的行為，徹底違背了外交慣例。

羅德里格斯未能扳回一城，當時的美國總統歐巴馬仍對委內瑞拉實施制裁。然而，這種強硬派作風，卻讓她得以在委內瑞拉這個充滿男性主導與激進意識形態的政府體系中扶搖直上；就連美國於今年1月3日抓捕馬杜洛後，美國總統川普也認為，比起委國諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado），羅德里格斯更能穩定委國政局。

而羅德里格斯1月5日在她的親哥哥、國民議會議長豪爾赫·羅德里格斯（Jorge Rodríguez）主持典禮下，宣誓就職成為臨時總統。

7歲那年父親被拷打致死 羅德里格斯：革命是為了復仇



現年56歲的羅德里格斯，於1969年出生在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一個左翼家庭。她的父親豪爾赫·安東尼奧·羅德里格斯（Jorge Antonio Rodríguez）是一名馬克思主義游擊隊員，也是1970年代委內瑞拉社會主義聯盟黨（Socialist League）的創始人之一。

1976年，正值冷戰時期，美國在委內瑞拉擁有極大影響力。當時，委國一個城市游擊組織綁架了一名美國企業家、疑似美國中情局（CAI）特工的威廉·F·尼豪斯（William F. Niehous），她的父親身為社會主義領袖因此被委國情報機構帶走問話，卻在獄中被拷打致死，時年34歲。而這一年，羅德里格斯才7歲。

曾任美國駐卡拉卡斯最高外交官的麥克蘭尼（Lee McClenny）回憶說，羅德里格斯在與他會面時，曾多次提起這起命案，並帶著強烈怨懟，痛斥美國害她7歲就失去了父親。

羅德里格斯在2018年曾說，「我們從小就是以他（父親）為榜樣長大。」她接受委內瑞拉媒體訪問時稱，「這場革命，就是我們為了替父親之死，和他的劊子手所進行的復仇。」她說，在這場長久的復仇中「沒有仇恨」，而是為了展現社會主義的人性。

這段血與火的童年記憶，不僅塑造了羅德里格斯堅定的左翼信仰，也讓當時另一名左派人士走上激進的道路，正是年輕的馬杜洛。

哥哥引薦入府卻敗在高傲自負 遭查維茲趕下總統專機

羅德里格斯的哥哥同樣繼承了父親的理念，2000年代初期左右就活躍於時任委內瑞拉強人總統查維茲（Hugo Chavez）的陣營，在擔任查維茲的高級選舉官員時，將妹妹引薦進總統府工作。然而她起初因作風高傲、自視甚高而與同僚磨合不易，在政府內部發展緩慢。

羅德里格斯2006年隨同總統查維茲出訪海外，負責制定行程，但卻出現許多紕漏，導致會晤日程大亂。大為惱火的查維茲當眾斥責了羅德里格斯，還直接把她趕下飛機，要她自己從莫斯科搭機返國。

一名隨行官員說，「看查維茲那樣對她講話，真讓人難受。他絕不說女性的壞話，但在返國的整段飛行途中，他不斷說她自負、傲慢、無能。」幾天後，她遭到解職，之後再也沒有在查維茲麾下擔任過任何重要職務。

從坐冷板凳到被封為「老虎」 在馬杜洛麾下東山再起

不過，羅德里格斯不僅畢業於委內瑞拉中央大學法學士，還曾赴英國與法國研習深造，其流利的英語讓她在通常只講西班牙語的委國政壇中，佔據相當優勢。

當查維茲於2013年病逝後，繼任總統馬杜洛決定重新啟用這位被冷落的女將，任命羅德里格斯為通訊部長；緊接著在2014年底，將其拔擢為外交部長。2016年12月初，當南方共同市場（Mercosur）因委內瑞拉違反民主章程而暫停其會籍時，羅德里格斯仍親自飛往阿根廷，試圖闖入該組織舉行的外交峰會，當時她警告，「如果他們把我們拒於門外，我們就從窗戶偷偷溜進去。」

馬杜洛相當欣賞她這種凌厲作風，在2017年6月稱讚羅德里格斯，「她就像一隻老虎，捍衛了委內瑞拉的主權、和平與獨立。」

隔年，馬杜洛於2018年6月將羅德里格斯任命為副總統，當時還在社群媒體X上發文稱，羅德里格斯是「一位年輕的女性、勇敢、歷練豐富，是烈士的女兒、革命者，身經百戰。」從此，羅德里格斯正式躋身委內瑞拉權力核心，成為國家實際上的「第二號人物」。

心狠手辣的左翼扛旗人 為國家經濟走向華爾街

2020年9月，身為副總統她被指派兼任財政部長。伴隨權勢增長，羅德里格斯在黨內也排除異己、集中大權。曾經權傾一時的前石油部長艾爾艾薩米（Tareck El Aissami）因貪腐醜聞在2024年4月遭逮捕，而幕後主導整肅行動的正是羅德里格斯。緊接著，她在2024年8月就被馬杜洛指派兼任石油部長。熟識羅德里格斯的人幾乎都形容，她雖然博學多才，有時頗具魅力，但歸根結柢，她仍是一名心狠手辣（cutthroat）、不容異己的操盤者（operator）。

身兼副總統、財政部長、石油部長的她成為委內瑞拉經濟管理的關鍵人物，但委國經濟早從2014年受到美國頁岩油繁榮與石油制裁影響，時至今日已破敗不堪。

身負重振經濟重擔的她，一反過去社會主義的原則，引入了多名具有全球市場經驗的外國顧問，包括2名厄瓜多前財政部長，他們曾協助運作一個美元化且出口導向的經濟體；另一位是法國律師塞耶（David Syed），多年來他一直試圖在美國制裁下，重新談判委內瑞拉的外債，這些制裁導致華爾街投資者無法獲得還款。

當局取消了曾讓超市貨架空空如也的價格管制、允許美元取代當地貨幣，也放寬外國企業投資的政策。委內瑞拉商界人士說，她常在凌晨或深夜回訊息；同事則形容她是個工作狂；一名西方外交官半開玩笑地說，「我把她設成快速撥號。」

羅德里格斯也與美國石油產業及華爾街的共和黨人士建立了密切關係，她過去的交涉對象包括美國黑水保全公司（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）；近期則是與川普的特使格瑞尼爾（Richard Grenell）往來，他曾嘗試與馬杜洛協商，以擴大美國在委內瑞拉的影響力。外界認為，或許是她過去與美國政界、石油界建立的聯繫，讓華府認為她是可以打交道的「合作夥伴」。

務實轉身敲開華府大門 羅德里格斯成川普「親切」夥伴

麥克蘭尼說，「她是堅定的理念型人士，但同時非常務實。」並補充，「她很清楚委內瑞拉需要找到方法復甦奄奄一息的石油經濟，也願意為此與川普政府打交道來實現目標。」這番話道出了羅德里格斯性格中的矛盾體，一方面她高舉反帝、反資本主義的大旗，毫不動搖地為社會主義奮戰；另一方面，當現實需求擺在眼前時，她又能放下意識形態包袱，選擇實用路線來換取生存空間。

羅德里格斯的務實手腕在外交上表露無遺。在馬杜洛於2026年1月3日被美國抓捕前，她在公開發言中始終呼應馬杜洛那套強硬的反帝國主義敘事。她在2025年9月接受紐時專訪時，談論川普正逐步對馬杜洛收緊軍事包圍網，「五角大廈一直都有一個戰略目標，就是取得委內瑞拉的石油儲備。」並補充，「毫無疑問，其中一個戰略目標就是所謂的政權更替。」

但就在美國抓走馬杜洛後，她的政權展現出殘酷無情與靈活變通的統治結合體。一方面，由內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）實際掌控的武裝暴徒在街頭巡邏，嚇阻反對派支持者；另一方面，羅德里格斯在9日發聲明表示，委內瑞拉正評估與美國恢復外交關係，並派遣代表團赴華府的可能性；同天，美國外交官也造訪委內瑞拉首都卡拉卡斯，並評估近7年來首次恢復大使館運作的「可能性」。

再加上羅德里格斯先前積極拉攏投資人與商界人士的努力，推動她一步步登上委內瑞拉政壇的頂峰。彭博1月6日曾報導，一群石油產業相關企業高層、律師、投資人，在馬杜洛被美軍抓捕以前的幾個月，就已經到處遊說川普政府、國會助理、幕僚團隊，稱馬杜洛一旦失勢，羅德里格斯是最適合接任的人。因為羅德里格斯是跨國企業高層最常聯絡的窗口，而且她在國際制裁和國內經濟衰退的內外交迫下，仍帶領委國石油產業度過難關，讓石油企業高層和遊說人士認為，她是最有能力推動美國想在委國做的石油復興計畫的最佳人選。

羅德里格斯展現出比馬杜洛更靈活的領導人姿態，但她同時也面臨一項極其艱鉅的挑戰，一方面要想方設法穩定持續崩跌的經濟，同時得在痛恨美國干預的核心圈中鞏固政權；另一方面必須安撫一位宣稱要接管委內瑞拉多年的美國總統，而川普雖然曾稱讚她是「親切的」（gracious）合作夥伴，但也威脅說，若她無法約束執政黨，並讓美國「全面進入」委內瑞拉龐大的石油儲備，她將面臨與馬杜洛一樣的命運。

羅德里格斯

