人猴衝突2-2》AI辨識來幫忙！興大研發智能雷射系統 火網交織猴群退散

〔記者張協昇／南投專題報導〕國內近年來猴害嚴重，農民辛苦栽種的水果等農作物，常遭猴群掠食而損失慘重，中興大學磐石產學研究中心培育的創新團隊「雷鳥小組」，最近即研發已取得專利的AI辨識智能雷射驅鳥獸系統，可達到嚇退猴群目的。

中興大學農業暨自然資源學院(簡稱農資院)農企業碩士在職專班學生劉興忠等人組成的「雷鳥小組」，研發AI雷射智能驅鳥獸系統在今年南投茶博會展示，格外引人注目，並在教育部U-start創新創業計畫競賽獲得95萬元獎金。

劉興忠表示，此套系統之所以能夠研發出來，主要拜近2年來AI辨識追蹤移動目標技術成熟所賜，不但能用於養殖場驅鳥、降低禽流感發生率，防止魚塭倒池，並導入機場，提升機場飛行安全，還能用於驅猴。

研發團隊在果園測試，只見系統感應到猴群出沒，立即啟動雷射光照射，讓無法抵擋強光、甚至產生疼痛感的猴子四散竄逃，未來規劃1甲地果園將布設8套系統，發出如火網交織般的雷射光，達到讓猴群不敢靠近果園目的。

中興大學農資院院長陳志峰說，人與野生動物的生活區域逐漸重疊，如近年來日本也頻傳黑熊攻擊人事件，在不能夠隨意撲殺情況下，這是一種很溫和、不會傷害到野生動物的驅離方式。

農資院副院長段淑人也指出，這套系統能設定辨識獼猴等目標物，人類等非目標物出現不會啟動，能有效驅除鳥獸危害農作物，卻不會破壞自然生態環境，精準守護果園或魚塭等，讓人類能與動物和諧共存；並可以無人機、履帶車作為載具，發揮更機動的驅離效果，由於可鎖定螞蟻與介殼蟲等極微小移動生物辨識，未來還可運用於驅除害蟲。

