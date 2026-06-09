人瑞化為白骨 獨老支持需提前布局
二○二四年四月，高雄發生一起令人鼻酸的高齡悲歌，一名百歲人瑞被發現陳屍家中一年多，遺體早已化為白骨，而與其同住的六十三歲女兒卻始終堅稱父親仍然活著，事件曝光後震驚社會，也凸顯台灣超高齡社會下，獨居、老老照顧與脆弱家庭所面臨的照護困境。
中華民國老人福利推動聯盟昨天舉辦老人保護跨域交流研討會，並頒發「第二屆樂齡金安獎」，全台六十組個人與單位投稿，最終選出十九件老人保護成功案例。
上述「百歲人瑞藏屍案」獲得「暴虐防治護尊嚴」獎第三名，由高雄市社會局三民社福中心追查長者就醫紀錄與財務軌跡，發現長者逾一年未就醫，找到失蹤多時的長者。
高雄市政府社會局三民社福中心社工楊雅涵指出，百歲人瑞具有榮民身分，遭外界懷疑同住的女兒為詐領榮退補助。
但實地了解，他們家境不錯，且里長也透露退輔會所發款項已逾數月未領取，這位六旬女兒「捨不得」家人離去，事件背後反映的不只是長者處境，更包括照顧者本身的心理健康與支持系統問題。
楊雅涵觀察，許多高齡個案最大的共同點是孤獨，「很多長輩不是沒有人照顧，而是想要留在熟悉的家裡。」但現行制度與風險管理考量下，當長者出現失能、失智等情況時，有些被送往機構接受照護，但這不一定符合每位長者的期待。
面對高齡化與少子化社會，「孤獨死」已經成為大眾關注的議題。老盟秘書長張淑卿說，近年日本頻傳獨居老人死亡後長時間未被發現的「孤獨死」案例，如今類似情況也開始在台灣出現，尤其在少子化、不婚不生趨勢下，未來獨居老人及獨老家庭將持續增加，相關支持系統勢必要提前布局。
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