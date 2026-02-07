人瑞娶看護「證婚人身分」不意外？ 中國媽媽：台灣人挺純樸

日前102歲人瑞與68歲看護登記結婚，遭家屬質疑騙走資產，爆發街頭搶人戰。圖／鏡新聞

日前102歲王姓老翁突與照顧17年的68歲賴姓女看護登記結婚，起初王翁家屬並不知情，直到兒子前往探視遭賴女拒之門外，才爆發一連串搶人大戰；不過外界震驚，2人登記結婚時竟沒有被阻止，律師李怡貞也質疑2名證人「有良心嗎？」如今證人身分曝光，網紅也將事件分享給中國朋友們，感嘆「台灣人挺純樸」。

身價8億王翁日前與賴女秘婚，律師李怡貞就點出，戶政人員見年齡差距近40歲，「這麼奇怪的組合」都不用問一下就直接協助登記？不僅如此，結婚當下也需2名證人，直言「這2位證人有良心嗎？」而根據民視新聞報導，證婚人其中1名為賴女兒子，另名疑似為賴女朋友，消息曝光，令外界直呼「不意外」。

對此，網紅凡槿（廣告小妹）也在社群分享，與中國媽媽朋友們分享事件，對方回應「台灣人民還是挺純樸的。」凡槿認為，對方口吻中會帶著「讚嘆」，是因「民風夠良善，才會爆出這麼條新聞」。

凡槿舉例，類似事件在中國已經很少發生，因為自小便能知道，一對老夫妻中，若太太先離世，老先生再婚機率高，又「男人只有被掛在牆上才會安份」，因此為了防止爸爸再婚，或是避免資產被侵占，「不能稀釋或犧牲我們的權益」，女子會先要求爸爸將部分資產轉給子女，甚至沒收身分證及戶口名簿，防止登記結婚。

凡槿表示，曾將避免再婚方式、或是避免資產遭轉一事分享給丈夫後，丈夫認為「這在我們台灣是不可能的！絕對不可能！」不過凡槿質疑，若不這麼避免，僅「佛系處理，聽天由命」，即使「2年前就發現不太對，也不換人，繼續佛，被移走2億再來搶人」；凡槿感嘆，那麼多長輩，都在和手足相殺、和妯娌翻臉、和親戚算帳，沒完沒了，「台灣社會至少還有愛，才會出現這些天真的老人」。



