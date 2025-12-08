彰化縣溪湖鎮一處三層獨棟別墅於凌晨發生火災，導致一位102歲人瑞失去生命，照顧他的小兒子因嗆傷住進加護病房。同日彰化芬園地區也發生火災，一堆廢棄彈簧床起火，波及附近民宅及車輛，導致一輛休旅車因高溫而融化變形。這兩起火災事件引起當地居民的關注，相關單位正在調查確切起火原因，以釐清責任歸屬。

人瑞宅凌晨惡火奪命！102歲翁命喪火窟 兒急救母嗆傷進加護病房。(圖／TVBS)

溪湖鎮的紅壁磚民宅在凌晨時分發生火災，玻璃因高溫爆裂。消防人員迅速趕到現場救出兩人，其中102歲的人瑞被發現已無呼吸心跳，送醫後不治身亡。溪湖消防分隊小隊長黃榮華表示，起火位置位於一樓，而老人家就受困在一樓房間，消防人員立即布線入室將老人家救出。

溪湖三層別墅凌晨惡火 １０２歲人瑞命喪。(圖／TVBS)

這棟發生火災的建築是一棟獨門獨院的透天別墅。據了解，這位102歲人瑞平時由小兒子照顧，大兒子接獲消息後從北部趕回。人瑞的兒子表示，平時都是小兒子在照顧母親，小兒子為了就近照顧，睡在母親房間旁邊的沙發上。小兒子因擔心母親的狀況，起初不願就醫，但最終因嗆傷嚴重而被送進加護病房觀察。

消防隊調查發現，這戶民宅雖有申請住警器，但並未安裝。(圖／TVBS)

消防隊調查發現，這戶民宅雖有申請住警器，但並未安裝。起火點位於人瑞的房間，確切起火原因仍待進一步調查鑑定。

前一天，彰化芬園地區也發生一起火災。大量堆積的雜物起火，強風助長火勢，濃煙不斷吹向鄰近民宅。火勢撲滅後，鄰近民宅雖未被火燒入內部，但門窗已破裂受損。停放在民宅旁的一輛休旅車車尾因高溫而融化變形，紅色燈殼宛如蠟燭垂淚。附近民眾表示，火勢相當猛烈，車主發現時車子已經融化。

民宅旁的一輛休旅車車尾因高溫而融化變形。(圖／TVBS)

芬園消防分隊長陳柏豪指出，這起火災疑似是燃燒廢棄彈簧床所致，並波及到一旁的建築物及車輛。警方正在調查廢棄彈簧床的所有權，以及其與屋主是否有關聯。若確認為縱火燒廢棄物引發火災，涉案者可能面臨刑法公共危險罪和違反廢棄物清理法的指控，同時還可能需承擔民事賠償責任。