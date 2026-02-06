人瑞突與看護結婚！ 子女質疑父認知退化「被拐去」

台北市 / 綜合報導

台北市一名102歲的王姓人瑞，日前與68歲的賴姓看護登記結婚，但子女事前完全不知情，質疑對方是貪圖財產，雙方甚至在醫院門口爆發了搶人大戰。人瑞的子女說，父親經過醫生判斷，有明顯認知退化，只能表達「好、對」等簡單字句，將向法院聲請監護權，但當時辦理結婚登記的戶政事務所人員，則強調有依照規定確認老翁意願，見對方清楚應答，才辦理登記。

百歲人瑞，一出醫院大門，家屬就跑百米的速度，將人推走，人瑞妻子VS.子女：「你幹嘛，警察來啊。」

廣告 廣告

眼見人瑞被帶走，妻子賴姓看護則跪地哭喊，人瑞妻子VS.警方說：「(來，小姐，妳先坐這裡)。」

家屬間爆發「搶人大戰」因為王姓人瑞，年初突然與照顧他多年的看護登記結婚，但子女事前都不知情，質疑對方是為了鉅額財產，還不讓他們與父親見面。

王姓人瑞兒子：「拐我爸爸去結婚，(父親)只會說『嗯，好，不好』就這樣子，自己沒有什麼思想能力，所以律師才會建議我們，去法院聲請監護權。」子女質疑老父親已經認知退化，是「被結婚」，而非「自己想婚」

根據戶政事務所結婚登記流程，雙方當事人，要攜帶身分證戶口名簿，還有結婚書約，附上兩名年滿18歲證人簽名，證人無須一起到場，戶政事務所人員，在詢問當事人確認資料後，就會辦理結婚登記，台北市中山區戶政事務所，強調有仔細確認人瑞意願。

台北市中山區戶政事務所秘書：「(王姓人瑞)正常回答情況下，而且他回答是我們詢問內容的答案的話，我們才會受理，如果說他今天答非所問的話，我們也不會受理。」

家屬與看護若對簿公堂，人瑞的意識與意志，是婚姻有效與否的關鍵。

非本案律師包盛顥：「將聚焦在長者在結婚登記當時，是否意識清楚，並且出於自由意願，反之，如果法院認為長者，在登記結婚當時，因為疾病或老化，導致意思能力欠缺，則有可能被認定婚姻無效。」

一紙婚姻攸關財產繼承，人瑞配偶與子女各有主張，但子女若無法提出相關證明，人瑞意識能力欠缺，恐怕也只能接受父親再婚的事實。

原始連結







更多華視新聞報導

醫院門口搶人！ 家屬推父狂奔 看護跪地哭喊救人

近50位「百歲人瑞」住林口！ 長壽秘訣各自公開了

蕭副總統登門 祝賀台南2名百歲人瑞

