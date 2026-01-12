人瑞路倒 休假消防小隊長搶命

休假中的消防小隊長在街頭以ＣＰＲ救老翁，直到救護人員到達。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆公車仁二路循環站，十一日上午十點左右，發生一起驚險的街頭救援事件。一位約百歲長者在公車站待車時，突然倒地，當場失去意識及生命徵象，呈現到院前心肺功能停止，即ＯＨＣＡ狀態。危急時刻，正值休假的基市消防局小隊長李岳錡，剛好在現場附近，立即上前評估狀況並展開搶救行動。

李岳錡確認患者無呼吸、無脈搏後，隨即施行高品質心肺復甦術，以標準節奏持續進行胸外按壓。約經過一到二個按壓循環後，患者逐漸恢復自主心跳與呼吸，並對疼痛刺激出現反應，成功建立自主循環。搶救過程中，李岳錡的妻子同步撥打一一九指揮科報案，並依照勤務指揮中心指示開啟手機擴音，配合線上指導協助現場ＣＰＲ持續進行，確保救援不中斷。救護車抵達後，由救護人員接手處置並緊急送醫，目前患者已恢復意識，生命徵象穩定。

消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險增加，如民眾可以及早辨識ＯＨＣＡ徵象並勇敢實施ＣＰＲ，甚至配合ＡＥＤ使用，即可大幅提升存活率。同時鼓勵市民積極學習ＣＰＲ與ＡＥＤ操作，共同建立完整「生命之鏈」。