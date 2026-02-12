人瑞閃婚內幕／三房10子女2離婚 8億代書身份曝光！「鬥贏二房」卻輸給女看護

王姓人瑞第一任妻子(中)生下10個兒子後離世，他與第二任妻子曾女(右)婚後撕破臉，如今又爆出和賴姓女看護(左)閃婚。

北市102歲、身價8億的資深代書王老先生，今年1月驚傳與服侍17年的賴姓看護閃婚，引發10名子女控訴「詐婚謀財」。《鏡報》追查發現，精於地產法律的王男早有戒心，曾於法律文件中親筆預警「唯恐賴女成為前妻第二，騙財逃走」，即便把房產借名登記到其名下也設下層層防線。但家屬指控，賴女事後仍擅將資產挪移至親生子女名下，「掏空劇本」與20年前他狀告前妻的情節如出一轍。這位精算一生的代書，最終仍難逃歷史重演的命運。

王姓人瑞過去是資深代書大老，靠不動產買賣發家，累積8億身家，一生風流，歷經3次婚姻，元配產下10名子女，1994年離世，王老先生隔年再娶二房曾姓妻子，兩人未生下任何子女，老先生後因財產問題與曾女鬧上法院，離婚官司纏訟12年。

《鏡報》取得橫跨10年間的相關判決及裁定書發現，王老先生在台北市擁有大量房產，分布於復興北路、松江路、北投紗帽路、陽明山等蛋黃區精華地段。

王姓人瑞共有三段婚姻，和第一任老婆下10個兒子。

第二任老婆未再為他生下子女，後來還因財產問題跟他撕破臉。

枕邊人別想佔便宜 繼子住房得簽「租約」

王老先生深諳法律工具的威力，即便對枕邊人也不輕易放手，他懷疑曾女及其子女（與前夫所生）侵占房產後，親自發動長達12年的法律大戰。

30年前，王老先生將名下一處房產「借名登記」給曾女，不料曾女卻私自轉贈子女，王老先生隨後以極其精明的手段，包括「收據」、「租賃契約」與「匯款紀錄」等留存多年的書面紀錄，成功打贏官司，法院判決曾女主張的贈與無效，必須將所有權移轉回王老先生名下。

判決書同時揭露，王老先生即便年事已高，仍精準掌握每一筆租金流向，甚至要求繼子簽下租賃契約、按月匯款，作為「房子是我的」的強力鐵證。

即便把豪宅過戶給女看護，也附帶條件要求對方要照顧他到百年。

前妻月領5萬零用金 6兒媳伺候免做家務

不僅如此，王老先生一方面狀告曾女侵佔、改換門鎖不讓曾女入內，甚至報警將曾女的戶籍強制遷出，另一方面又請求曾女「履行同居義務」，理由是曾女在王家衣食無虞，不僅每月領取5萬元零用金，家務還有6名兒媳代勞等，似乎要利用提告，來塑造曾女未盡妻子責任的負面人設。

當時年逾90歲的他，哀嘆自己視力弱化（自稱遭曾女噴灑防狼噴霧）且行動不便，在「兒女無法隨侍在側」的情況下，曾女理應盡夫妻之責，照顧其起居。

只是法院認為他與曾女雙方互信基礎薄弱，溝通管道閉塞，負面情緒充斥，早已無法維繫正常和諧的家庭生活，駁回履行同居請求。

賴姓女看護(左二)在王家工作17年後，搖身變成第三任女主人。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



