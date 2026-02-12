人瑞閃婚內幕／家屬控女看護「慈禧身邊的李蓮英」 挑撥離間害子孫被當仇人
北市102歲王姓人瑞近期與賴姓女看護閃婚，王家子女氣憤無法接受，雙方對簿公堂；王家子女接受《鏡報》專訪時心碎控訴，賴女在父親身邊17年來，就如同「老佛爺身邊的李蓮英」，不僅掌控老人家生活起居，還不時在老先生耳邊挑撥離間，讓天天上門送餐的親生子女們，在老父眼中成了「不懷好意的陌生人」。
「要跟爸爸溝通什麼事情，到後期都要經過她。」家屬形容，賴女在王家的權力核心地位，完全建立在對老人家意志的絕對掌控。就像慈禧身邊的宦官李蓮英，「只要賴女一個不爽、一個眼神，子女提出的任何建議都會被老父打回票」。
家屬痛心表示，賴女表面上會謙稱「這我沒辦法決定啦」，但實際上就算老父親說好，「基本上如果她沒點頭，爸爸同意也沒用」。老先生去年6月跌倒後智能退化至小學生，判斷力及聽力都大不如前，對於耳邊出現的熟悉聲音更加唯命是從，而且賴女只要沒聽見滿意的回答，就會發怒、變換問句，直到老先生說「好、對」為止。
家屬嘆：天天送餐卻換來莫名痛罵
針對外界質疑子女未盡奉養義務，王家子女氣憤反駁，多年來他們每年都固定出遊，老先生90歲時還曾一起出國，家族歷年聚餐、出遊合影的照片，都可證明家族感情深厚，更是「天天中午親自送餐」到新生北路住所，絕非外界所言只為了爭產。
更令子女心寒的是，賴女對內挑撥父子關係，「她會跟鄰居說我們不理不睬，連醫生都被她洗腦，對我們冷眼相待。」導致子女進門探視時，常遭到老父莫名其妙的厲聲責罵。
直到2月初家屬發動「救援行動」將老父接回來照顧，老人家才終於脫離那種焦慮與敵對的狀態，「現在每天都能看到爸爸的笑容，我們才確信，以前那些惡言相向根本不是他的真意。」
人瑞智能退化 又依賴又害怕女看護
對於1月份那場爭議的「登記結婚」，家屬直指那是賴女長期威脅下的產物。老先生因智能嚴重退化，對於賴女已產生嚴重的依附與恐懼，「他知道不照做就會被惡言相向，只要照做就不會挨罵。」
家屬質疑，戶政事務所所謂的「對答如流」，其實只是老人家在恐懼下的本能反應，「老人家只要回答『是』、『沒錯』就可以完成登記，但那背後藏著多少辱罵與指令，外人根本不知道。」
台版"寄生上流"上演! 家屬控:"人瑞大金礦"全家一起挖
社會中心／綜合報導102歲人瑞和看護結婚案，持續延燒！家屬再度出面控訴，這起婚姻沒那麼單純，揭發看護當時來應徵後，陸續從父親身上獲得上億房產、土地和現金，簡直把老人家當金礦在挖，而且，還夥同在中國失業的兒子，回台一起挖，直呼全家人寄生王家，宛如台版"寄生上流"，現在突然結婚，家屬才會如此憂心忡忡。
人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦
賴姓女看護在102歲王姓人瑞身邊服侍17年後，翻身成為坐擁7筆北市房產的包租婆。王家子女揭露，賴女是在2009年間透過報紙廣告上門應徵，當時50歲的她，以清秀外貌與「單身、盡本分」形象，成功打動老先生，沒想到17年後竟成了王家的「女主人」，更帶著2個兒子、一家三口寄生王家，猶如全家一起來挖金礦。
獨家／67歲看護嫁8億人瑞！5億高中生律師說話了 快用【突破口】保財產
67歲看護閃嫁102歲擁有8億身家的人瑞，引爆社會譁然。人瑞子女一得知【看護變繼母】後驚呆了。成功擋下5億高中生遺產不被結婚才2小時夏姓男子奪走的律師許哲維緊急表示，建議家屬除了向法院提起【確認婚姻無效訴訟】、【撤銷婚姻訴訟】之外，還可以主張依【家事事件法第85條】的暫時處分，先【避免人瑞名下財產遭轉移】。還可以對看護提告詐欺跟業務侵佔罪。
獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆
身價8億元的102歲王姓人瑞，驚傳與服侍17年的68歲賴姓看護「突襲登記」結婚，2月初人瑞家族一行人，在醫院門口公然推走輪椅搶人，和女看護爆發衝突，引發各界關注。事隔多日王家子女打破沉默受訪，揭發賴女長期對老先生進行「奪產軟禁」的惡行惡狀，家屬直指，賴女不僅偷轉走老先生位於北市蛋黃區的7間房產、多筆土地，就連8000萬現金存款也A走，總市值至少2億元，更誇張的是，賴女還讓在中國失業的2名兒子，也回台「寄生」王家，當起看護2號、3號，一家三口全靠王姓人瑞接濟。
