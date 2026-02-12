人瑞閃婚內幕／家屬控女看護「慈禧身邊的李蓮英」 挑撥離間害子孫被當仇人

王家人形容，賴姓女看護跟老先生的互動關係，猶如慈禧太后跟宦官李蓮英。

北市102歲王姓人瑞近期與賴姓女看護閃婚，王家子女氣憤無法接受，雙方對簿公堂；王家子女接受《鏡報》專訪時心碎控訴，賴女在父親身邊17年來，就如同「老佛爺身邊的李蓮英」，不僅掌控老人家生活起居，還不時在老先生耳邊挑撥離間，讓天天上門送餐的親生子女們，在老父眼中成了「不懷好意的陌生人」。

「要跟爸爸溝通什麼事情，到後期都要經過她。」家屬形容，賴女在王家的權力核心地位，完全建立在對老人家意志的絕對掌控。就像慈禧身邊的宦官李蓮英，「只要賴女一個不爽、一個眼神，子女提出的任何建議都會被老父打回票」。

家屬痛心表示，賴女表面上會謙稱「這我沒辦法決定啦」，但實際上就算老父親說好，「基本上如果她沒點頭，爸爸同意也沒用」。老先生去年6月跌倒後智能退化至小學生，判斷力及聽力都大不如前，對於耳邊出現的熟悉聲音更加唯命是從，而且賴女只要沒聽見滿意的回答，就會發怒、變換問句，直到老先生說「好、對」為止。

家屬嘆：天天送餐卻換來莫名痛罵

針對外界質疑子女未盡奉養義務，王家子女氣憤反駁，多年來他們每年都固定出遊，老先生90歲時還曾一起出國，家族歷年聚餐、出遊合影的照片，都可證明家族感情深厚，更是「天天中午親自送餐」到新生北路住所，絕非外界所言只為了爭產。

王姓人瑞家人表示，全家感情本來很好，但賴女卻從中挑撥離間破壞。

更令子女心寒的是，賴女對內挑撥父子關係，「她會跟鄰居說我們不理不睬，連醫生都被她洗腦，對我們冷眼相待。」導致子女進門探視時，常遭到老父莫名其妙的厲聲責罵。

直到2月初家屬發動「救援行動」將老父接回來照顧，老人家才終於脫離那種焦慮與敵對的狀態，「現在每天都能看到爸爸的笑容，我們才確信，以前那些惡言相向根本不是他的真意。」

人瑞智能退化 又依賴又害怕女看護

對於1月份那場爭議的「登記結婚」，家屬直指那是賴女長期威脅下的產物。老先生因智能嚴重退化，對於賴女已產生嚴重的依附與恐懼，「他知道不照做就會被惡言相向，只要照做就不會挨罵。」

家屬質疑，戶政事務所所謂的「對答如流」，其實只是老人家在恐懼下的本能反應，「老人家只要回答『是』、『沒錯』就可以完成登記，但那背後藏著多少辱罵與指令，外人根本不知道。」

