人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦

賴姓女看護17年前到王姓人瑞家應徵看護工作，當時自稱單身後來卻冒出2個兒子。

賴姓女看護在102歲王姓人瑞身邊服侍17年後，翻身成為坐擁7筆北市房產的包租婆。王家子女揭露，賴女是在2009年間透過報紙廣告上門應徵，當時50歲的她，以清秀外貌與「單身、盡本分」形象，成功打動老先生，沒想到17年後竟成了王家的「女主人」，更帶著2個兒子、一家三口寄生王家，猶如全家一起來挖金礦。

時光倒回到2009年，當時王老先生已高齡85歲，急需有人照料其生活起居，決定登報尋找看護。賴女隨後主動上門應徵。賴女在自薦信的開頭便詳盡介紹身分，包括「我姓賴，名XX，50歲，XX市人，單身」。她聲稱自己曾擔任私人管家兼助理長達3年，服務工作項目包括「陪伴長輩上醫院、房產助理、簡單清潔屋內工作及善於烹飪」。

女看護清純老實形象，自薦信完全打中人瑞的需求。

女看護自稱單身盡本分 12年後突冒出2子

信中最後更以誠懇的口吻寫下：「我做事原則都樂觀進取、盡本份行事。期盼有機會分擔貴府之工作為幸」。對於當時正值高齡、需要生活照護的王老先生來說，這份自薦信無疑精準擊中其需求。

然而，這份「本分」在到職1年後開始變調。家屬指出，賴女不僅讓老先生捲入公司債詐騙案，更在取得老先生信任後，將其在中國失業的2名兒子接回台灣。

賴姓女看護去王姓人瑞家應徵時的親筆自薦信。

家屬指控，賴女當年應徵時自稱單身，5年後卻帶著兩個成年兒子進駐王家，甚至讓兒子們也領取老先生的薪水、得到王老先生的房子，演變成賴女一家三口「全家一起開挖人瑞金礦」。

王家痛批賴女(中)帶著2個兒子把老先生當金礦開挖。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



