人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦
賴姓女看護在102歲王姓人瑞身邊服侍17年後，翻身成為坐擁7筆北市房產的包租婆。王家子女揭露，賴女是在2009年間透過報紙廣告上門應徵，當時50歲的她，以清秀外貌與「單身、盡本分」形象，成功打動老先生，沒想到17年後竟成了王家的「女主人」，更帶著2個兒子、一家三口寄生王家，猶如全家一起來挖金礦。
時光倒回到2009年，當時王老先生已高齡85歲，急需有人照料其生活起居，決定登報尋找看護。賴女隨後主動上門應徵。賴女在自薦信的開頭便詳盡介紹身分，包括「我姓賴，名XX，50歲，XX市人，單身」。她聲稱自己曾擔任私人管家兼助理長達3年，服務工作項目包括「陪伴長輩上醫院、房產助理、簡單清潔屋內工作及善於烹飪」。
女看護自稱單身盡本分 12年後突冒出2子
信中最後更以誠懇的口吻寫下：「我做事原則都樂觀進取、盡本份行事。期盼有機會分擔貴府之工作為幸」。對於當時正值高齡、需要生活照護的王老先生來說，這份自薦信無疑精準擊中其需求。
然而，這份「本分」在到職1年後開始變調。家屬指出，賴女不僅讓老先生捲入公司債詐騙案，更在取得老先生信任後，將其在中國失業的2名兒子接回台灣。
家屬指控，賴女當年應徵時自稱單身，5年後卻帶著兩個成年兒子進駐王家，甚至讓兒子們也領取老先生的薪水、得到王老先生的房子，演變成賴女一家三口「全家一起開挖人瑞金礦」。
人瑞閃婚內幕／家屬控女看護「慈禧身邊的李蓮英」 挑撥離間害子孫被當仇人
北市102歲王姓人瑞近期與賴姓女看護閃婚，王家子女氣憤無法接受，雙方對簿公堂；王家子女接受《鏡報》專訪時心碎控訴，賴女在父親身邊17年來，就如同「老佛爺身邊的李蓮英」，不僅掌控老人家生活起居，還不時在老先生耳邊挑撥離間，讓天天上門送餐的親生子女們，在老父眼中成了「不懷好意的陌生人」。
獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆
身價8億元的102歲王姓人瑞，驚傳與服侍17年的68歲賴姓看護「突襲登記」結婚，2月初人瑞家族一行人，在醫院門口公然推走輪椅搶人，和女看護爆發衝突，引發各界關注。事隔多日王家子女打破沉默受訪，揭發賴女長期對老先生進行「奪產軟禁」的惡行惡狀，家屬直指，賴女不僅偷轉走老先生位於北市蛋黃區的7間房產、多筆土地，就連8000萬現金存款也A走，總市值至少2億元，更誇張的是，賴女還讓在中國失業的2名兒子，也回台「寄生」王家，當起看護2號、3號，一家三口全靠王姓人瑞接濟。
獨家／67歲看護嫁8億人瑞！5億高中生律師說話了 快用【突破口】保財產
67歲看護閃嫁102歲擁有8億身家的人瑞，引爆社會譁然。人瑞子女一得知【看護變繼母】後驚呆了。成功擋下5億高中生遺產不被結婚才2小時夏姓男子奪走的律師許哲維緊急表示，建議家屬除了向法院提起【確認婚姻無效訴訟】、【撤銷婚姻訴訟】之外，還可以主張依【家事事件法第85條】的暫時處分，先【避免人瑞名下財產遭轉移】。還可以對看護提告詐欺跟業務侵佔罪。
台版"寄生上流"上演! 家屬控:"人瑞大金礦"全家一起挖
社會中心／綜合報導102歲人瑞和看護結婚案，持續延燒！家屬再度出面控訴，這起婚姻沒那麼單純，揭發看護當時來應徵後，陸續從父親身上獲得上億房產、土地和現金，簡直把老人家當金礦在挖，而且，還夥同在中國失業的兒子，回台一起挖，直呼全家人寄生王家，宛如台版"寄生上流"，現在突然結婚，家屬才會如此憂心忡忡。
