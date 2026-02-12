人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
根據判決書指出，2010年間，賴女介紹王老先生認識程姓女保險代理人，隨後王老先生斥資100萬美金（約3000萬元台幣）購買天馬集團海外債券。當時與老先生熟識的張姓房仲好意提醒他，該公司疑似吸金、土地持份極低，且在中國與加拿大陸續發生贖回困難案例、須透過「治安人員」介入才能把錢拿回。
王老先生因年事已高，加上當時正與第2任曾姓妻子進行多起訴訟，在張男的建議下，老先生將債券全數讓渡至張男名下，以便其前往國外代為贖回。豈料張男取得債券後，卻被老先生控訴避不見面，因而被告上法院。
親筆自白：惟恐賴ＸＸ騙財逃走
雖然檢察官以詐欺罪起訴張男，但法院審理後發現，王老先生在轉讓債券時，曾私下簽署一份「贈與契約」與「契約聲明書」。
老先生還在契約中親筆寫下：「惟恐賴XX（女看護）變為曾XX（前妻）第二，騙財逃走，特贈送以上財產，請張姓房仲於本人百年代為處理火化後事」。
老先生的家屬指出，這句話不僅證實老先生當時對第2任妻子有極大的怨懟，更顯示他早在12年前就已對看護賴女懷有高度戒心，甚至透過轉移資產給外人的方式，來防止賴女奪產。
判決書還揭露，張姓房仲曾在法庭上爆料，他說自己身為房仲，深知老先生的「計謀」。他指出，王老先生雖送給賴女的兩個兒子價值3000萬的房產，但也同時要求對方簽下3000萬本票並設定同額抵押權，「不是只是一個形式，是真正的債務」。
昔精明會算計 曾假贈與、真控制「豈可能三婚」
張男稱：「他(王老先生)連太太、小孩、情婦、孫子都坑了，我怕他也會對我下手」，因此才要求老先生簽署免責聲明書以自保。
法官調查發現，張男確實有前往中國大連與加拿大查證債券真實性的紀錄，且在收到老先生催告信函的隔日，即表達歸還意願。賴女當時也出庭指認張男詐財，不過法院認為賴女身為王老先生的助理，又是天馬債券原始投資的關係人之一，不僅與案件有財務利害關係、又與張男交惡，且證詞反覆，最終法院未採信其證詞。
法院認定，雙方名義上是贈與，實質上是為了避稅而包裝的「信託關係」，並無詐欺證據，因此判決張男無罪。
這份12年前的判決書，如今成了家屬眼中「婚姻無效」鐵證。家屬感嘆，老先生神智清醒時，連100萬美金的債券都要轉讓給外人，藉此防範當時還是看護的賴女，更將賴女與前妻劃上等號，將其定調為「騙財者」，根本不可能輕易與她結婚，2人閃婚一事，顯然就是賴女搞的鬼。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦
獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆
百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11
以為中4千！Momo雲端發票詐騙Mail太逼真 受害者崩潰：差點噴2萬 5細節看破手腳
其他人也在看
父母都是台大醫學系菁英！ 她從小考70幾分自責：為什麼我這麼廢
原PO指出，面對自己與父母的落差，雙親並未責備，反而在成績不理想時主動陪伴複習，教導讀書方法，並鼓勵她「弄懂就好」、「錯誤是進步的機會」。在外人眼中，這樣的父母體貼又支持，但她卻坦言，「他們對我越好，我就越覺得自己丟臉」。她回憶，當外界得知父母學歷背景後，...
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
【井口真理子命案 2】一碗麵一個證人 讓沉寂一年命案露出破案曙光
一碗麵，一個證人，讓沉睡一年的真相，重新浮上檯面。井口真理子命案沉寂一年多，她的媽媽不相信女兒真的死了。直到一位麵攤老闆告訴警方，他曾經看見劉學強和一位日本女孩一起吃麵。警方因此信心大增重新約談劉學強。但劉學強非常可惡狡猾，棄屍地點亂說一通，讓警分疲於奔命，也讓井口真理子母親還懷抱一絲希望。
舊春聯、紅包袋別亂丟！民俗專家教你正確處理法 集滿這物旺財運
再過幾天就是農曆春節，家家戶戶都會在除夕貼新春聯，中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕表示，撕下的春聯不要直接丟在垃圾桶，可放一點「壽金」，在金爐桶化掉；此外，舊的、用過的紅包袋也是同樣方式化掉，但他建議可以拿未用過的舊生肖紅包袋，可放20或100元，放置在家中的財庫位，收集到12生肖，將可讓財運旺。
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
台南男苦幹40年被公司「請走」⋯討465萬元退休金失敗！全因一段錄音檔
台南一間傳產工業公司持有50%股份的前董事胡男遭強制退休，向法院提告要求公司給付360萬退休金及105萬薪資差額；一審判決敗訴，胡男不服上訴，台南二分院因一段錄音檔，認定胡男具有經營者權限、非勞工，駁回上訴。
失聯前妻竟性侵閨蜜「連插8小」 強逼洗澡、錄影拍片 恐嚇：沒射就X妳
（社會中心／綜合報導）在台北市從事航勤工作的趙姓男子，因深夜無法聯繫前妻，情緒失控竟攜帶水果刀與裝有汽油的寶特 […]
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
雙北ICU全滿！30多歲女瀕死無處轉院 醫：醫療崩壞進行式...
一位30多歲女性患者因劇烈頭痛、意識不清送急診，確診為嚴重的「蜘蛛網膜下腔出血」，必須緊急手術。然而在醫療資源最豐沛的雙北地區，神經外科醫師卻面臨無加護病房床位、無法轉院的困境，最終只能在術後無床可住的情況下，硬著頭皮將患者送入手術室。
除夕10大禁忌！做錯害破財 命理師揭「開運秘訣」：整年有錢花不完
2月16日除夕又稱大年夜，是農曆年的最後一天，有些禁忌不得不注意。命理專家小孟老師列出「除夕10大禁忌」，例如別打碎物品、不要說髒話、入夜前洗澡等，避免倒楣一整年，另外加碼「2026除夕開運法」，核心在於「除舊布新、增添財氣」。
獨家／8億人瑞「閃婚」內幕曝！女看護「一家3口」寄生王家 坐擁7蛋黃房翻身包租婆
身價8億元的102歲王姓人瑞，驚傳與服侍17年的68歲賴姓看護「突襲登記」結婚，2月初人瑞家族一行人，在醫院門口公然推走輪椅搶人，和女看護爆發衝突，引發各界關注。事隔多日王家子女打破沉默受訪，揭發賴女長期對老先生進行「奪產軟禁」的惡行惡狀，家屬直指，賴女不僅偷轉走老先生位於北市蛋黃區的7間房產、多筆土地，就連8000萬現金存款也A走，總市值至少2億元，更誇張的是，賴女還讓在中國失業的2名兒子，也回台「寄生」王家，當起看護2號、3號，一家三口全靠王姓人瑞接濟。
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
才痛哭走訪「林宅血案現場」！賈永婕驚爆「被老公罵」
娛樂中心／周希雯報導46年前震驚全台的「林宅血案」，近期因電影《世紀血案》爭議不斷、再度引發關注；台北101董事長賈永婕除了喊話當代當權者、也就是國民黨「我想知道真相」，昨（11日）更親自走訪案發現場林家舊宅，感傷寫下長文，「很難想像，曾經發生過那麼殘酷無情的事件。」沒想到事後竟被老公嗆聲，令賈永婕不忍公開反擊，「來咬我啊！」
人瑞閃婚內幕／自薦信曝光！清純女看護昔稱「單身」求職 12年後帶全家開挖人瑞金礦
賴姓女看護在102歲王姓人瑞身邊服侍17年後，翻身成為坐擁7筆北市房產的包租婆。王家子女揭露，賴女是在2009年間透過報紙廣告上門應徵，當時50歲的她，以清秀外貌與「單身、盡本分」形象，成功打動老先生，沒想到17年後竟成了王家的「女主人」，更帶著2個兒子、一家三口寄生王家，猶如全家一起來挖金礦。
45歲隋棠增重7公斤翹出蜜桃臀！無奈嘆衣服尺寸大一號 招認身體出現這症狀決心開始鍛鍊
45歲的隋棠已是3寶媽，鍛鍊身材不遺餘力，之前在社群上PO出翹臀照，透露自己臀推已可到190公斤，讓網友驚呼根本是「女超人」。12日她出席舞台劇《暗戀桃花源》記者會，身穿緊身黑色皮裙，展現訓練有成的翹臀曲線，但她害羞笑說，訓練最大目的還是為了維持健康。
雲縣府扮紅娘 兩對新人互許終身 張麗善贈50吋大電視
雲林縣政府近年來積極推動婚育友善政策，成果豐碩！連續三年舉辦單身聯誼活動，一一四年舉辦單身聯誼活動《美好雲林浪漫行》成效卓著，成功促成兩對佳偶，喜締良緣，完成人生大事。雲林縣長張麗善昨（十一）日親自接見兩對新人，並加碼頒發五十吋大電視、氣炸鍋等成家好禮，祝福他們在雲林這片土地上，迎接美滿的家庭生活。民政處長蕭德恕表示，第一對是參加一一四年五月十日第二場次的許先生和蔡小姐，兩人在活動當天即配對成功，拿著縣府贈送的配對成功禮星巴克下午茶券開始約會，漸漸互有好感，不到半年就決定互許終身，並於一一五年二月十日完成結婚登記。第二對是參加一一四年十一月二十二日第六場次的魏先生和曾小姐，透過活動配對成功後，雙方對彼此都有好感，經過幾次的約會後，覺得彼此是值得交往的人，兩人才決定交往，後 ...
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
全球押注台北、立委卻擋軍購？媒體人開罵了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德11日親自出面，呼籲在野黨儘速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例；國民黨團總召傅崐萁則強烈反擊，痛批賴清德以話術渲染情勢，並首度證實國民黨將提出自家版本，與民...