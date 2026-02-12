人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證

王姓人瑞過戶陽明山豪宅給女看護，有附上但書條件。

北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。

根據判決書指出，2010年間，賴女介紹王老先生認識程姓女保險代理人，隨後王老先生斥資100萬美金（約3000萬元台幣）購買天馬集團海外債券。當時與老先生熟識的張姓房仲好意提醒他，該公司疑似吸金、土地持份極低，且在中國與加拿大陸續發生贖回困難案例、須透過「治安人員」介入才能把錢拿回。

王老先生因年事已高，加上當時正與第2任曾姓妻子進行多起訴訟，在張男的建議下，老先生將債券全數讓渡至張男名下，以便其前往國外代為贖回。豈料張男取得債券後，卻被老先生控訴避不見面，因而被告上法院。

王姓人瑞與第2任妻子，最終也因財產問題對簿公堂

親筆自白：惟恐賴ＸＸ騙財逃走

雖然檢察官以詐欺罪起訴張男，但法院審理後發現，王老先生在轉讓債券時，曾私下簽署一份「贈與契約」與「契約聲明書」。

老先生還在契約中親筆寫下：「惟恐賴XX（女看護）變為曾XX（前妻）第二，騙財逃走，特贈送以上財產，請張姓房仲於本人百年代為處理火化後事」。

老先生的家屬指出，這句話不僅證實老先生當時對第2任妻子有極大的怨懟，更顯示他早在12年前就已對看護賴女懷有高度戒心，甚至透過轉移資產給外人的方式，來防止賴女奪產。

王姓人瑞雖曾把陽明山豪宅過戶給女看護，但要求對方要照顧他到百年。

判決書還揭露，張姓房仲曾在法庭上爆料，他說自己身為房仲，深知老先生的「計謀」。他指出，王老先生雖送給賴女的兩個兒子價值3000萬的房產，但也同時要求對方簽下3000萬本票並設定同額抵押權，「不是只是一個形式，是真正的債務」。

昔精明會算計 曾假贈與、真控制「豈可能三婚」

張男稱：「他(王老先生)連太太、小孩、情婦、孫子都坑了，我怕他也會對我下手」，因此才要求老先生簽署免責聲明書以自保。

法官調查發現，張男確實有前往中國大連與加拿大查證債券真實性的紀錄，且在收到老先生催告信函的隔日，即表達歸還意願。賴女當時也出庭指認張男詐財，不過法院認為賴女身為王老先生的助理，又是天馬債券原始投資的關係人之一，不僅與案件有財務利害關係、又與張男交惡，且證詞反覆，最終法院未採信其證詞。

王家人指出，老先生早就防範賴姓女看護(紅圈處)謀財。

法院認定，雙方名義上是贈與，實質上是為了避稅而包裝的「信託關係」，並無詐欺證據，因此判決張男無罪。

這份12年前的判決書，如今成了家屬眼中「婚姻無效」鐵證。家屬感嘆，老先生神智清醒時，連100萬美金的債券都要轉讓給外人，藉此防範當時還是看護的賴女，更將賴女與前妻劃上等號，將其定調為「騙財者」，根本不可能輕易與她結婚，2人閃婚一事，顯然就是賴女搞的鬼。

20260212醫院診斷證明指出王姓人瑞有輕微失智狀況。

