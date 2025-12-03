人生七十古來稀～杜甫／袁頌安

袁頌安

「人生七十古來稀」，這不是我國的諺語，或是一句俗語，而是一句詩。大家對這句詩都能琅琅上口，非常熟悉，它的上一句呢？或是出處，就不甚瞭解了。原來這句詩，是我國「詩聖」～ 杜甫的大作「曲江二首」其二中的一句詩，這句詩的上一句是：「酒債尋常行處有」。

《曲江二首》其二：

朝回日日典春衣 每日江頭盡醉歸

酒債尋常行處有 人生七十古來稀

穿花蛺蝶深深見 點水蜻蜓款款飛

傳語風光共流轉 暫時相賞莫相違

詩聖杜甫是我國唐代的大文學家、大詩人。他是初唐詩人杜審言之孫，河南府鞏縣人氏。生於公元712年，逝於770年，享年58歲。字子美，號少陵野老。自幼好學，七歲就能作詩，二十歲漫遊吳越、齊魯各地。三十五歲至長安應試，仕途失意，不得志，生活貧困。客居長安十年，鬱鬱寡歡，又遭安史之亂，流落江湖，最後他是客死在湘江船上。杜甫一生流離失所，命運多舛，顛沛流離了一生，但是他是唐代現實主義詩人，寫盡了民間疾苦，而且飽含家國情懷，憂國憂民的仁愛精神。唐代大文學家韓愈把杜甫和李白並論，他說：「李杜文章在 光焰萬丈長」⋯ 杜甫一生寫了一千多首詩，後人尊他為「詩聖」，歐當之無愧。我們國人大家耳熟能詳他的名著 ：

國破山河在 城春草木生

感時花濺淚 恨別鳥驚心

峰火連三月 家書抵萬金

白頭搔更短 渾欲不勝簪

這一首《春望》深植於國人之心。

2004年12月中旬，我們夫婦等好友應邀，到四川綿陽參加顧大寧董事長「富安百貨綿陽店」開幕典禮後，在顧四爺建東校長率領下，應四川政協孫同川主席之邀，到成都旅遊。在廖倫元祕書的細心安排下，於12月18日至21日暢遊：都江堰二王廟、廣漢三星堆、梓潼七曲山文昌廟、成都武侯祠 、杜甫草堂……。

「杜甫草堂」位於成都草堂街道青華路38號，浣花溪公園旁。占地有三百畝，是全國重點文物保護單位。杜甫在唐玄宗安史之亂（759年至765年），避禍到了成都，住在成都將近四年。在友人嚴武的幫助下，在浣花溪畔蓋了一所茅屋，如今成為中國文學史上的聖地，經過考証蓋了一所纪念「詩聖」杜甫堂皇的「杜甫草堂」以作紀念。

把詩聖杜甫的 「曲江」（其一）之詩也抄錄如下，作為本文結束：

一片花飛減却春 風飄萬點正愁人

且看欲盡花經眼 莫厭傷多酒入唇

江上小堂巢翡翠 苑邊高塚臥麒麟

細推物理須行樂 何用浮名絆此身

