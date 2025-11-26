人生三度車禍低潮 從未動搖環保初心

南投埔里慈濟志工許淑惠，近一年內三度車禍，其中兩次右腿骨折，每次都需要休息三個月，但康復後仍堅持為環保付出。家人不放心她再騎傳統機車，特地買了速度慢一點的電動自行車，讓她代步。傷癒之後的許淑惠，更珍惜能做環保的每一天，加倍用心付出。

走起路來，右腳還是有點跛，許淑惠在分類區站定，專注在眼前的回收物上。

一年內出了三次車禍，有好幾個月都在家休養。

慈濟志工 許淑惠：「一次是斷這裡，一次是斷這裡，那第一次就沒有(斷)。」

傷癒之後，她堅持再回到環保站，家人擔心她騎傳統機車太快危險，買了新的代步工具。

慈濟志工 許淑惠：「平常騎車子的時候就騎很快，這個就不用，沒有那麼快，時速才24(公里)。」

在家休息，時間難熬，能再回到環保站付出，許淑惠很感恩。

慈濟志工 許淑惠：「以前真的都不會珍惜，受傷了以後，真的就是，還是要出來做啦。」

當了一輩子美髮師，她也常參加義剪活動，關懷弱勢。

慈濟志工 許淑惠：「看他們很清爽，我們也覺得很有成就感。」

慈濟志工 李正誠：「該做的事情，她就曉得要怎麼做，所以這點是很值得我們佩服的地方。」

三度車禍受傷，沒有動搖許淑惠守護環保的初心，反而學會珍惜，加倍努力付出。

