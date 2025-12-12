人生下半場如何過得充實？日本精神科醫揭「2方式」延長人生賞味期
你有可以長久維持的興趣嗎？其實，興趣對於晚年生活很重要。日本精神科醫師和田秀樹於《幸齡人生80個樂活康養從容百歲的生活提案》一書中，以嚴謹的醫學與心理學為基礎，深入淺出地說明高齡者如何安排飲食、建立良好睡眠習慣，以及規劃適合自己的日常節奏，讓高齡者在日常生活中實踐快樂安老。以下為原書摘文：
年老要有自己的興趣
當我為高齡長者看診時，很多人都會感嘆：「我沒什麼興趣⋯⋯」但當我繼續深入詢問後，其實這樣的人大部分都擁有「廣泛的興趣」。也就是說，雖然大家並沒有針對某一個興趣埋頭鑽研，不過平時卻有很多1年可以投入數次的興趣。
舉例來說，K患者1年會去看2、3次棒球比賽，偶爾也會前往賽馬場觀戰；平時會去爬住家附近的低山，1年也會陪太太欣賞1次歌舞伎表演。而且他還會在家裡看YouTube上的落語影片——零零總總加上來，其實他花了很多時間在「興趣」上。
K患者也許沒有什麼可以值得驕傲說嘴的「興趣」，不過我認為像他這樣徜徉在各種休閒嗜好中的「雜食興趣」，可說是非常適合高齡長者的做法。話說回來，日本人對於興趣的定義非常嚴格，似乎非得要「深入鑽研某件事才稱得上是興趣」。
日本人傾向認為，若是沒有認真投入好幾年甚至幾十年，就「不配稱之為是興趣」。但是，如果到了這種程度應該就算是勞動，而非興趣了吧！
我認為就算1年只投入幾次，心情對了才去做，也可以光明正大地說是興趣。而且這樣的興趣反而不容易膩，可以長久維持下去。我認為對高齡長者而言，「自稱沒有興趣」才能最理想地分配時間。
題外話，我身為高齡專科醫師長達35年，每當閱讀歷史小說時都會特別注意每個人物的「老後」與「晚年」，這大概是一種職業病吧！其中我最感興趣的就是江戶幕府最後一代將軍德川慶喜，因為他在晚年從事著「各種興趣」度過餘生。
德川慶喜是幕末維新時期重要人物中最長壽的一位，他一直活到大正二年，享年77歲。而且他還是在戊辰戰爭中失敗的前領導者，不是贏家，卻是最長壽的一人。
他在明治維新後過了一段低調謹慎的日子，後來移居至靜岡。當時他說了一句話：「今後漫長的歲月，我不能每天過著枯燥乏味的生活。」於是，德川慶喜在漫長的餘生中盡情享受了各式各樣的興趣，從照相、狩獵、腳踏車、民謠、油畫等，徜徉在廣泛的興趣之中。我認為他之所以可以橫跨明治時代一直活到大正時代，都是拜他「廣泛的興趣」所賜。
沒有任何興趣不妨去看電影
雖然如此，一定還是會有人說：「我連1年可以投入2、3次的『興趣』都沒有。」如果是這樣的人，不妨就先踏進「電影院」看看吧！因為我自己也有在拍電影，這個建議聽起來可能像是老王賣瓜，不過欣賞電影是一項門檻極低的休閒活動。
若是以往沒有從事過任何興趣的人，突然要開始學習某項活動，絕對是一件難度很高的事。不過，前往電影院可說是毫無難度，只要購買電影票、坐進座位，就可以輕鬆體驗電影帶來的樂趣。
不妨先從現在上映的熱門電影中，挑選一部自己覺得「好像很有趣」的電影前往觀賞。容我再強調一次，凡事都要試試看才知道。電影是一種只要著迷後，就會令人非常投入的深奧興趣。不僅如此，看電影還有一個好處，那就是必須前往熱鬧繁華的地區或擁有電影院的大型百貨公司。也就是說，看電影也是讓自己關掉電視、起身上街的契機之一。
還有另一種興趣的參與門檻也很低，那就「蒐集物品」。我從為許多高齡長者看診後的經驗中得知，所謂的「蒐集癖」、「御宅族」基本上沒有人癡呆。我認為原因如下：「花錢是一件要動腦的事」。尤其是要蒐集物品的情況下，不僅要訓練自己的眼光，還要在有限的預算中買到高品質的產品。
這些都是讓大腦靈活運作不可或缺的步驟，根本沒多餘的時間可以讓人發呆放空。再加上當自己找到、獲得想要的物品時，那種興奮的感受也能預防癡呆。蒐集物品的行為可以預防「情緒老化」；而且，如果有在蒐集某些物品，也能成為與他人交流的橋樑與話題。
不僅如此，蒐集物品更無需特地學習任何技巧，只要產生了蒐集物品的念頭，當天就可以自己開始行動。只要不是蒐集什麼骨董、寶石，其實並不如想像中花錢。例如我知道有很多人都在蒐集「紙類產品」，像是蒐集不同款式的「筷套」、「標籤」等。我從許多高齡長者口中了解到這類收藏的深奧之處。也許你也可以開始試試看，說不定會有意想不到的新發現喔！
（本文摘自／幸齡人生80個樂活康養從容百歲的生活提案：在日常生活中實踐快樂安老的祕訣！日本現象級暢銷書《80歲の壁》之具體實踐版，和田秀樹醫師寫給所有人的百歲人生指南／商周出版）
