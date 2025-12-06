「人生不能只曬美好的事」謝祖武揭照顧失智母心路 照護費一路飆破10萬

藝人謝祖武今天受邀到高雄社教館以「無懼重重困局-人生翻轉術」為題演講，他以深刻又坦率的語氣，回顧數十年演藝生涯起伏，也揭開照顧失智母親長達8年艱辛照護路，坦言「照顧者的孤獨，沒有人看得見」真誠分享觸動現場近千名聽眾，引發震撼共鳴。

謝祖武影歌視三棲，演戲、主持到錄製專輯唱片，樣樣難不倒，1985年出演個人第一部電視劇「楓葉盟」，從而正式以演員身份進入演藝圈，之後家庭劇「初戀的情人」劇中飾演男主角方大華，憑藉該劇在2019年獲第24屆亞洲電視大獎「最佳男主角獎」。

謝祖武表示，踏入演藝圈並非一路順遂，年輕時多次試鏡失敗、角色定位搖擺不定，甚至面臨工作空窗期，那段時期，他常在挫折中質疑自己，但也因不斷調整心態、累積經驗，才逐漸找到真正屬於自己的表演道路，他坦言，心態調整不是逃避，而是在混亂中保持清醒，才能做出最好選擇。

然而，人生真正的重擊並不在職涯，而是在家庭，母親罹患失智症後8年，是謝祖武生命中最痛、最無力的一段時光，疾病讓母親的記憶、情緒與性格急速變化，他永遠忘不了母親第一次不認得他、第一次情緒暴走、第一次拿東西丟他的震撼。

他更提及多個崩潰的畫面，有次母親堅持要「熱湯給你喝」，卻端來一碗空湯；也曾拿著毛線針在空中比劃，以為正在為他編織冬衣，至今仍留下深刻的傷痛。

長照壓力讓家庭幾近崩潰，他提及照護費從每月2、3萬元一路飆到10萬元以上，加上身心壓力，曾讓他和妻子一度被重擔壓得喘不過氣，但這段深刻磨難也讓他深深體悟照顧者的孤獨。

謝祖武說，大眾往往只看到藝人的光環，卻不知道私底下也有無數次的眼淚與無力，他認為不能只曬人生美好的一面，照顧失智的痛是真的會把人擊倒，他希望透過自己的經歷讓更多人理解失智症家庭辛苦，鼓勵面臨困境的人不要被擊倒，而是找到讓自己在混亂中保持清醒的方法，把每一次的破碎都化成前進的力量。

